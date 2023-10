“Macri siempre quiso una alianza con Milei y quebrar Juntos por el Cambio”

El principal referente de la Coalición Cívica en la Sexta Sección electoral, Andrés De Leo, se expresó duramente con relación a lo que expresó esta mañana Mauricio Macri, al pedir el voto de Javier Milei en la segunda vuelta, marcando diferencias de base con lo que fue Juntos por el Cambio.

“El año pasado hubo una reunión en la cual fui testigo privilegiado en la que salió un comunicado respecto de Juntos por el Cambio y Milei. Hablé con Lilita y le dije que Mauricio Macri quería ir a una alianza con Milei después de la primera vuelta, quebrando Juntos por el Cambio, ella se animó a decirlo públicamente”, sostuvo De Leo en LA BRÚJULA 24.

Luego, el senador recordó que “Eso que vi en la reunión se terminó plasmando, fue algo que noté en el momento que Macri alimentó la publicación de este documento y cuando salió de la reunión dijo que estaba en desacuerdo. Luego, el desgaste que hizo sobre Rodríguez Larreta y Bullrich”.

“No me puedo olvidar cuando después de las PASO de 2021, se sacó una foto con Milei, tras una elección excepcional de Juntos por el Cambio, al cual quiso quebrar. Él coqueteó con Milei permanentemente para que llegue fuerte y Juntos por el cambio llegue débil”, aclaró, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, aseguró que “cuando él dice a cambio de nada falta a la verdad porque fue la misma Bullrich que en conferencia de prensa habló del pacto sellado a espaldas de todo el mundo y dijo que hay un acuerdo privado que dará a conocer. Eso demuestra que Macri falta a su palabra”.

“En 2007 fue Lavagna para dividir el voto para que Cristina Fernández gane y que Carrió no llegue a segunda vuelta. Y cuando Massa era la promesa de derrotar al kirchnerismo, Carrió se opuso y Macri firmó un acuerdo con Massa en 2013. Miliei se paseó por todos los canales de televisión para denostar a todos Juntos por el Cambio y a Lilita”, consideró quien fue postulante a intendente hasta las PASO.

Consultado respecto de la posición del ex presidente, disparó: “Macri falta a la verdad, si quiere armar una nueva alianza lo debe decir públicamente, sin acusar a gente con prestigio que dejó todo por una Argentina distinta, ubicándonos en lugares en los que nunca vamos a estar. Eso no quita que fijemos posición, nosotros no vamos con Massa ni Milei, nosotros vamos a construir la oposición de cambio verdadero para el país”.

“Pienso sobre Macri lo mismo que dice respecto de Carrió cuando habla de que el ego gana y te convierte en dañino. Argentina va a elegir próximo presidente, hay un núcleo importante de dirigentes que van a trabajar para una alternativa distinta porque estas golondrinas de verano vienen y pasan”, evaluó De Leo.

Y recordó: “En 2011 fue Ricardo Alfonsín, hoy es embajador de Alberto Fernández, lo fue De Narváez que hoy apoya a Massa y en su momento lo fue Hermes Binner. En vez de pasar de una coalición de centro, republicana, a una economía abierta, se van con un candidato a presidente que carece de los equilibrios básicos para conducir un país”.

“Milei no tuvo ningún empacho de decirle a Bullrich de decirle montonera y asesina poniendo bombas en jardines, no tuvo problemas en colocar en sus listas a personas afines a Massa y Kicillof. Insaurralde le armó las listas en Lomas de Zamora. Eso no nos representa”, se diferenció el legislador bahiense.

No obstante, resaltó que “no voy a gastar ni 10 segundos en explicar por qué no votaremos a Massa, durante todos estos años no compartimos una alianza con el kirchnerismo ni le hemos votado leyes. Yo voy a votar en blanco y cada argentino puede hacerlo como le parezca”.

“Para nosotros ninguno de los dos nos representa y el 10 de diciembre vamos a trabajar para defender a bahienses que eligieron algo distinto y a los que no dejaremos huérfanos por un cargo”, exclamó con énfasis.

Luego, recalcó: “Con Massa y Milei el país estará igual de mal, uno está comprobado y la otra alternativa no tiene gobernabilidad, tiene listas armadas por el kichnerismo y no tiene estabilidad emocional. Argentina no tiene una opción en Juntos por el Cambio, hay responsabilidad de Macri para llegar a esta alianza que soñaba desde hace dos años”.

“Macri no quiso admitir el pacto con Milei para no quedar en el tercer puesto y que Juntos por el Cambio llegue al balotaje. Hay que reconocer que la picardía del gobierno desde el punto de vista político ha sido de enorme habilidad. Macri termina siendo funcional a la grieta, siempre hay ganadores y los perdedores son los ciudadanos”, dijo.

De Leo destacó cuál será la estrategia a nivel local: “En Bahía, hay reposicionamientos y tuvimos un respaldo importante en las urnas que nos habilita a tener cierto nivel de autoridad. Respecto al voto de la gente, en las PASO logramos una época cívica, yendo contra una lista que medía muchísimo como la de Bullrich, sin embargo no me creo el dueño de los votos. Hay otros actores políticos que tenemos que trabajar”.

“Vamos a sostener la prudencia, que el balotaje no genere tensiones que afecten al espacio. Mi compromiso es no abandonar a los miles que nos acompañaron. Tenemos que mantener la calma, con un proceso de construcción en el cual en el día a día debemos trabajar con todos los actores. Estoy convencido que la mayoría de los bahienses quiere otra cosa y hay que trabajar para adelante”, finalizó.