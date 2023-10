Andrés De Leo: “Tenemos que dejar pasar el balotaje y que la gente vote como quiera”

El Senador provincial de Juntos por el Cambio y ex precandidato a Intendente, habló esta mañana con el equipo del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24 respecto de la postura que adoptará de cara al balotaje entre Massa y Milei del mes que viene.

En tal sentido, el legislador señaló que “ya lo he manifestado manifestado en el partido, que independientemente de Juntos por el Cambio, ni a Massa ni a Milei”.

“Para ser concreto, voy a ir a votar, pero mi sobre va a estar en blanco. Después está el por qué, el no a Massa es sabido, son 20 años de lucha contra el kirchnerismo. Y el no a Milei es por varias razones, primero porque sus ideas no son las que la Argentina necesita. Está claro el enojo, él representó en millones de argentinos ese hartazgo. Aunque la razón principal es que él ha sido un dirigente que fue estimulado por el gobierno para dividir a la oposición, y eso lo consiguieron”, analizó De Leo.

Y agregó: “Un kirchnerismo que no daba respuestas y tenía un techo electoral bajo, necesitaba quebrar a Juntos por el Cambio o alentar otra alternativa, de hecho Massa le armó las listas, tuvo más candidatos en las listas de Milei que en las de Unión por la Patria. Además, como si fuera poco, Javier Milei carece de la estabilidad emocional mínima para conducir los destinos de un país, es una persona que no tuvo empacho en agredir en forma violenta a dirigentes, a la historia de partidos políticos, que con tal de llegar al balotaje se alió con Barrionuevo, aceptó gente de Insaurralde, y llegó a tildar de asesina a Patricia Bullrich en los últimos días de la campaña”.

“La realidad es que eso no representa una alternativa para la Argentina. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en el lugar que nos pusieron los miles de votos que tuvimos tanto en las PASO como en la general, para ser la oposición al gobierno que venga”, consideró.

Más frases del senador Andrés De Leo en el aire de “Hora Pico”, por La Brújula 24:

“Con la responsabilidad que tengo no quiero generar más angustia a los votantes de Juntos por el Cambio, creo que hay que poner paños fríos. Hay algunos que creen, como Mauricio Macri, que había que reconfigurar la oposición. Y están los otros que decíamos que nosotros con fortaleza teníamos que dejar las peleas internas y generar una alternativa. Los resultados lamentablemente nos dieron la razón”.

“Yo no creo que el límite es decir que formará parte de un nuevo gobierno, porque creo que nosotros no representamos lo mismo que Massa ni que este variopinto que ha llevado Milei, que descalifica un día a una persona y después la llama, sumar a la Izquierda, a Barrionuevo. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que el balotaje pase y que cada votante vote como quiera. Yo puedo decir cómo voy a votar yo y por qué, pero tampoco puedo decirle a alguien que no elija entre las opciones que hay”.

