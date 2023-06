Sportiva B se consagró campeón del Apertura

Sociedad Sportiva “B” se consagró campeón del Torneo Apertura de la Zona Ascenso

de Primera división de la Asociación Bahiense de Hockey.

En la final extra disputada este sábado en la cancha del Club Pacífico, Las Palomas

vencieron 3 a 1 en penales australianos a Universitario “B”, tras igualar 1 a 1 en los 60

minutos de juego.

De esta manera, el equipo de La Carrindanga se suma a los campeones de Zona

Campeonato, Atlético Monte Hermoso, y Caballeros, El Nacional.

Los resultados de este sábado de la Zona Ascenso:

Final extra: S. Sportiva “B” 1 (3) – Universitario “B” 1 (1)

Final 3° y 4°: El Nacional “B” 1 (5) – Universitario “C” 1 (4)

POSICIONES FINALES

Zona Ascenso

1°: S. Sportiva B

2°: Universitario B

3°: El Nacional B

4°: Universitario C

5°: Pacífico B

6°: Palihue

7°: Sporting

8°: Unión

9°: Puerto Belgrano B

Zona Campeonato

1°: Monte Hermoso

2°: S. Sportiva A

3°: Universitario A 4°: Pacífico A

5°: El Nacional A

6°: Independiente

7°: Villa Mitre

8°: Argentino

9°: Puerto Belgrano A

10°: Tiro Federal

Caballeros

1°: El Nacional

2°: Universitario

3°: Monte Hermoso

4°: Puerto Belgrano

5°: Pacífico

6°: Palihue

7°: Villa Mitre

LOS CAMPEONES EN TODAS LAS CATEGORÍAS

Zona Campeonato:

-Primera: Monte Hermoso

-Sub 19: Monte Hermoso

-Sub 16: Monte Hermoso

-Sub 14: S. Sportiva A

Zona Ascenso:

-Primera: S. Sportiva B

-Sub 19: S. Sportiva B

-Sub 16: Unión

-Sub 14: Sporting

-Caballeros: El Nacional

-Intermedia: Universitario

-Promocional: La Armonía