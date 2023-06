Primicia confirmada: Santiago del Moro conducirá los Martín Fierro

Llega un nuevo capítulo de Laura Ubfal en el aire de “Hora Pico”, por LA BRÚJULA 24. Porque todo lo que tenés que saber sobre el mundo del espectáculo, lo encontrás en un solo lugar.

A continuación, un repaso por los temas más importantes abordador por la profesional:

Primicia confirmada

“Se acaba de confirmar mi primicia, Santiago del Moro dijo en su programa de radio que va a conducir los Martín Fierro. Yo lo confirmé el 9 de junio y me salieron a decir de todo, pero está confirmada la primicia, dicho por el protagonista”, explicó la periodista.

Y dijo que Del Moro está “con toda la expectativa, es un gran desafío para él que es super profesional, ya debe estar con todas las pilas. Hay que estar ahí, con esa responsabilidad, con los ojos de todo el país puestos en uno”.

¿Qué pasa entre Marcos y Julieta?

“Lamentablemente por ahora nada. Ella cortó con Lucas porque está con mucho trabajo, estrena en Septiembre en la calle Corrientes, hace streaming todos los días, es mucho. Y no podía dedicarle tiempo a esa relación, hay parejas que a veces caminan por caminos paralelos”, contó.

Y en esa misma línea, comentó que “Marcos por su lado está bien, haciendo campañas, contento, siendo feliz y ganando plata. Bien, amigos, pero cada uno por su lado”.

Denuncias en LAM

“Ahora están esperando, pero ellos dicen que ya saben todo. Como hay una investigación policial no pueden hablar, tienen que ver lo que pasa. Se habla de dos mujeres. Como yo no estoy ahí no puedo decir que sí ni que no. Hablan de una periodista rubia, pero nada más”, dijo Laura Ubfal.

Y cerró: “Con relación al tema de Morena no hay data todavía, hay que esperar. Con Ventura muy enojado y Rial en España. La verdad que es todo muy horrible, hay una interna fuerte”.

