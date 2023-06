“Messi no vende humo, falta mucho para el Mundial”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habla en conferencia de prensa desde Beijing en la previa al amistoso ante Australia del jueves a las 9.

El entrenador campeón del mundo se refirió al equipo para jugar ante los australianos, con la posible presencia de Julián Álvarez, el paso de Lionel Messi a Inter Miami y sus declaraciones sobre su ausencia en el próximo Mundial.

El probable equipo de la Selección: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Sobre las declaraciones de Messi y el próximo Mundial

“Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prundente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente”.

"MESSI ES MUY PRUDENTE, NO VENDE HUMO Y NO MIENTE"



Lionel Scaloni se refirió al futuro de la Pulga en su nuevo equipo y en la Selección Argentina tras sus dichos sobre el Mundial 2026. pic.twitter.com/879szJginw — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2023

Scaloni, sobre la llegada de Messi a Inter Miami

“Estoy contento de que haya decidio para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos, más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido”,declaró Scaloni ante los medios.

El recambio en la Selección Argentina

“Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores. Los demás edad, si están bien, van a seguir viniendo. Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar. Siempre pensando en el bien del equipo. Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores”.

La presencia de Julián Álvarez ante Australia

“El equipo no lo tengo pero masomenos es el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver cómo está Julián, llegó hoy, viene de festejo merecidamente. Veremos de hacerlo jugar de inicio o en partido jugado, y eso cambiará un poco. El equipo va a estar por ahí”.

Lionel Scaloni: “Queremos seguir disfrutando del equipo”

“Estamos bien. Es un partido intersante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo“, comenzó Scaloni en conferencia de prensa.

Fuente: TyC Sports