Ataque a balazos en la puerta de la Uocra

Un confuso y muy peligroso episodio se vivió este mediodía en inmediaciones a la Uocra.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 mencionaron que minutos antes de las 12 dos afiliados a ese sindicato se encontraron en calle Saavedra al 400 y comenzaron a los tiros, sin llegar a registrarse personas heridas de milagro.

Uno de los balazos, incluso, terminó impactando en una ventana de dicha sede gremial, donde se estaban aplicando vacunas contra la gripe, indicaron las fuentes a este medio.

Que peligro siempre los enfrentamientos armados entre gente de la Uocra. Muchos de ellos se han dado en pleno centro en horas picos. Ya lo hemos naturalizado. — Germán Sasso (@SassoGerman) June 8, 2023

Si bien las fuentes señalaron que los involucrados son parte de la misma familia y tendrían “conflictos personales previos”, no se descarta una pelea por cuestiones relacionadas con el gremio de la construcción, que ha sido tiempo atrás noticia en todo el país por incidentes de esta índole. Cuando llegó la policía los involucrados no estaban en el lugar, por lo que hasta ahora no hay detenidos. Los protagonistas serían Juan Carlos Barra, de 43 años y su sobrino, Brian Barra, de 25 años.

La UFIJ N° 2, a cargo de las actuaciones preliminares, coordina con las autoridades de la comisaría Primera los pasos a seguir.

Cabe recordar que hace algunos años, en el mismo lugar hubo un episodio violento cuando una facción disidente tomó el gremio por la fuerza. En aquella oportunidad, un grupo de manifestantes se atrincheró en las instalaciones y entregó un petitorio a los medios de prensa.