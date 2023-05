More Rial en problemas, juicio oral y el pedido de tenencia de su hijo

Es miércoles y la mejor manera de cortar la semana es con la info de Laura Ubfal.

El caso de Marcela Pagano

“Hará cosa de más de un mes hubo una Asamblea del SIPREBO (Sindicato de Prensa Bonaerense) en la redacción del noticiero y en esa asamblea uno de los productores ejecutivos de Marcela (Pagano) dijo que quería dejar sentado una moción de maltrato…presentaron una denuncia formal y declararon 9 personas y sólo una de los que trabajaron con ella dijo que no tuvo problemas, todo firmado por ellos”, contó Rolando Graña, gerente periodístico de América, hablando sobre el despido de la periodista de A24 en “Socios”.

“A partir de eso, pasó un mes, la empresa decide citarla a Marcela, ella leyó, nombró un abogado, dijo desconocer todo, la empresa decide despedirla con causa, se la notifica el viernes pasado y ahora vendrá el proceso judicial donde se presentarán las nueve personas que tendrán que ratificar sus dichos”, relató Graña.

El caso Laje fue distinto

“En mi opinión esto se hubiera resuelto si ella se hubiera dado cuenta de la gravedad de lo que había pasado” dijo Graña y agregó “por ejemplo cuando fue lo de Antonio (Laje) nunca hubo nadie con nombre y apellido que lo denunciara, fue algo de redes, él pidió disculpas y siguió trabajando. Para mí, si Marcela hubiera pedido disculpas, se discutía, se hubiera resuelto con un apercibimiento…no sucedió”.

“Yo le dije que era algo grave y ella dijo que era todo un invento”, finalizó Graña.

Este fue el descargo de Marcela Pagano, sin dejar abiertos los comentarios.

Gastón Dalmau volvió a “MasterChef” para un desafío personal

Con mucho humor, el ex ganador de “MasterChef Celebrity”, Gastón Dalmau, estuvo en este martes acompañando a los cocineros amateurs y repitió su desafío de hace dos años.

Si 2 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar…

No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual 🎂



Buena @gastondalmauok 🙌 #MasterchefArgentina pic.twitter.com/I58BYYM18v — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) May 10, 2023

Gastón Dalmau regresó a MasterChef Argentina con un dulce y complicado desafío para los participantes: la torta de chocolate que él “paró de pecho” en la edición donde terminó consagrándose como campeón.

El actor llegó nuevamente a las cocinas más famosas una vez que los cocineros descubrieron que les tocaba trabajar con chocolate en el martes de la séptima semana de competencia.

Wanda Nara le preguntó al ex Casi Ángeles sobre qué recuerdos le trae la torta de tres bizcochuelos rellenos de cacao amargo, crema y ganache de chocolate, dulce de leche y café que llevó, y fue imposible no recordar como la misma se le cayó arriba de su pecho cuando intentaba desmoldarla allá por comienzos de 2021, protagonizando un momento que se volvió viral y meme.

Morena Rial en problemas, juicio oral y el pedido de tenencia de su hijo

A partir del nuevo episodio que involucró a Morena Rial en un hotel cordobes, la hija de Jorge Rial, quien está volviendo al país en un vuelo sanitario, se suman causas contra la madre de Francesco Ambrosioni, de 4 años, cuyo papá está pidiendo su tenencia.

El abogado Carlos Nayi habló en “A la tarde” y afirmó que Facundo Ambrosioni, padre del hijo de Morena, va por la tenencia del niño.

Morena está denunciada por varios hechos delictivos, fue partícipe necesaria de daño, hurto calificado, tiene una denuncía de coacción y amenazas.

“Ya hay una decisión judicial basada en pruebas y Morena Rial será llevada a juicio oral”, dijo el abogado, “Morena Rial no tiene autogobierno” afirmó el letrado que fue muy duro contra la joven de 24 años.

La resolución donde la elevan a juicio oral y público por las causas de hurto y demás es de este martes, dado la reiteración de los hechos, hay cuatro víctimas de Morena Rial que la denunciaron.

Pesa sobre Morena la posibilidad de ir a la çárcel por nueve años, claro que ella niega todo, aunque si la justicia elevó la causa a juicio es porque hay pruebas.

Habló Morena: “mi ex es un delincuente”

Morena habló sobre el padre de Francesco y fijo que “un delincuente con las características de Facundo (Ambrosioni) no puede hacerse cargo de su hijo a quien nunca le pasó un peso, trabaja en la Galería Norte, roban celulares y los venden”.

“Que muestren cómo agarré teléfonos, no tienen pruebas, de ese caso me quedó sólo amenazas”.

“El y su familia son delincuentes, el padre estuvo preso y si yo no pagaba la fianza nunca iba a salir, ese fue el problema grave que tuve con mi papá en su momento”, contó Morena.

“Yo a mi hijo se lo presto a él de buena persona que yo soy, pero me estoy cansando de esto y eso porque soy buena madre y no quiero cortar el vínculo con su padre, Francesco dice que le pegan…”.

El episodio del hotel

Apenas volvió de Bogotá, Morena viajó a Córdoba y hubo una denuncia en un hotel: “Morena Rial habría incendiado una cortina del baño en un hotel de Córdoba al realizar un ritual satánico con velas. El dueño del lugar decidió echarla y tras negarse, la Policía debió accionar” dijeron los medios locales.

“Quieren que me ría??” respondió la hija de Rial sobre el episodio del hotel, yo tengo a San la Muerte tatuado, pero yo no estaba en el hotel cuando pasó eso..no había nadie en la habitación. No había cortina, había mampara…no hago rituales, no soy bruja” dijo Morena.

Perimetral con su ex

Facundo Ambrosioni, a su vez, mostró una imagen de él con su hijo Facundo, quien desde el viernes pasado está con su padre en Córdoba.

“Yo tengo perimetral con el padre de mi hijo, tengo buena relación con Camila, que es la novia de mi ex..habló con ella”, dijo Morena.

Con info de Laubfal.com