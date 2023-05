Pacífico finalista en Segunda: “Ante 9 de Julio será una serie muy dura”

Pacífico se instaló en la final luego de superar a Velocidad y Resistencia y definirá el título y el ascenso con 9 de Julio, nada más y nada menos que en el clásico.

“Contra Velocidad fue una serie complicada pero el último partido salió tal cual lo planificamos y por suerte se dio. Había que pulir detalles en defensa y en ataque e íbamos conociendo el rival. Sacamos ventaja de entrada y después salió todo a la perfección”, describió Pomar Garbarino, uno de los goleadores en el quinto juego para el verde, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“La verdad es que nos habíamos ido calientes del partido del viernes (lo ganó Velocidad por un doble) que lo ganábamos por 12 y lo perdimos. Teníamos que estar concentrados los 40 minutos y como son partidos de detalles lo perdimos”, agregó el interno.

Ahora, sobre el clásico que se viene en la final ante 9 de Julio, el jugador explicó que “es un clásico y una final por el ascenso. Va ser una serie muy dura y se va a ganar con detalles. Desde hoy vamos a trabajar de cara al viernes. Los clásicos siempre son lindos jugarlos”.

Por último contó que “en lo personal me siento bien, había dejado de jugar el año pasado y volví este 2023. Era un buen desafío devolver a Pacífico a Primera y me sumé a un grupo muy bueno y muy unido. Me ayudó que se juegue dos veces por semanas para agarrar ritmo”.

Por otro lado, el experimentado base de 9 de Julio, José Gutiérrez, que llegó a la final del torneo de Segunda, dijo días atrás a este medio que “si la final es con Pacífico, para la gente será un partido especial”.