Toda la verdad sobre la enfermedad de Chagas

La Asociación Buenos Aires Sur Frente al Chagas (ASOBA), fundada en febrero de 2014, tiene como objetivo acompañar y empoderar a cada persona afectada para que ella misma lleve a cada lugar la palabra actualizada en relación a la enfermedad de Chagas.

Entre otros aspectos, esta asociación no gubernamental procura hacer saber que no se contagia por tomar mate, abrazar, besar o compartir espacios; que solo 3 de 10 personas con Chagas pueden manifestar síntomas de enfermedad; que no es sinónimo de muerte, pero que debe controlarse anualmente.

Nilda Roldán y Silvia Espinoza, vicepresidente y tesorera, respectivamente, de la comisión formada en asamblea el año pasado en nuestra ciudad, anticiparon que retomarán las visitas a todos los ámbitos sociales de las localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires y así llevar la palabra de la asociación.

–¿Por qué existe una Asociación de Chagas en el sur de la provincia de Buenos Aires?

— (Silvia) Porque ya el Chagas se ha urbanizado y puede estar presente en cualquier provincia de nuestro país, así como en diferentes lugares del mundo, y esto se relaciona con las distintas formas de adquisición del parásito que causa la infección. En Bahía Blanca ya existe un Programa Municipal de Chagas-Mazza y ASOBA, que es no gubernamental, viene a reforzar desde lo social todo el seguimiento y acompañamiento médico que se necesita para y con los afectados de Chagas.

— ¿Por qué la gente piensa que solamente el Chagas corresponde al norte?

— (N) Porque históricamente se ha divulgado a través de imágenes y escritos que el Chagas se transmite por vinchucas, que está relacionado al ranchito de adobe y techo de paja y a zonas de intenso calor, como ocurre en muchas provincias del norte; pero justamente no se han tenido en cuenta las otras formas de transmisión.

— ¿Cómo se transmite el Chagas?

— (S) Se transmite por tres vías principales: vertical, de mamá con Chagas a su bebé durante el embarazo (no siempre se transmite), vectorial, a través de vinchucas infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi y transfusional, por recibir sangre infectada con el parásito (esto ya es menos probable debido a los controles de bancos de sangre). Actualmente la vía principal en todo el mundo es la vertical.

— ¿Por qué todas las embarazadas deben hacerse el análisis de Chagas?

— (N) Porque además de ser obligatorio en Argentina por la Ley 26.281, implica que, al nacer, el bebé deberá ser analizado y, si es positivo se tratará con 100% de posibilidad de eliminación del parásito. Y si es negativo al nacimiento, se debe realizar otro análisis a los 10 meses y ese sería el definitivo, con muy buen pronóstico también en el tratamiento si fuera positivo.

— ¿Todas las vinchucas contraen Chagas?

— (S) No. Las vinchucas nacen sin el parásito de Chagas, pero como se alimentan de sangre, cuando lo hacen de alguna persona afectada de Chagas que justo en ese momento tiene los parásitos en sangre (situación poco frecuente en personas con Chagas crónico), ahí puede tomar, junto con la sangre, los parásitos.

–¿Las personas que tienen Chagas hacen vida normal?

— (N) Totalmente. Pueden realizar todas las actividades que deseen, teniendo la precaución siempre del control anual con su clínico. Hay solo dos situaciones que deben evitar: donar sangre u órganos y estar cerca de vinchucas.

–¿Cómo subsiste económicamente una asociación civil no gubernamental como ASOBA?

— (S) A través de los socios con una cuota mensual muy pequeña, colaboradores espontáneos ya que promocionamos en las redes nuestro alias y CBU. Quienes quieran colaborar, siempre pueden hacerlo, realizamos eventos musicales, bingos, tallarinadas, choriceadas y hemos hecho ferias de ropa también. Contamos desde los inicios con el apoyo permanente de la Cooperativa Obrera Limitada que nos “ayuda a ayudar”.

–¿Se reúnen regularmente?

— (N) Sí. La comisión tiene al menos dos reuniones mensuales y estamos permanentemente comunicados por un grupo de WhatsApp expresamente indicado para novedades del desarrollo de la asociación, eventos, noticias internas, etc. Tenemos asambleas anuales ordinarias y extraordinarias, tal como lo solicita nuestro estatuto. Asimismo, una vez por mes reunimos a grupos de 15 afectados diferentes por vez, para tener un momento donde compartimos merienda, charla distendida, nos conocemos e interactuamos y, al final, se llevan una ayuda de alimentos que podemos realizar gracias a quienes nos ayudan a nosotros. De cada grupo se genera un grupo de WhatsApp que ya queda fijo y nos comunicamos. Lo lindo es que en el armado de la ayuda participan muchos miembros socios, desde quien pone los vehículos para buscar mercadería, quienes ayudan a descargar, fraccionan, arman. En fin, somos un grupo que crece.

— ¿Cuáles son los desafíos próximos de esta asociación?

— (S) Lograr que cada afectado de Bahía Blanca y la región se comunique con nosotros, que se acerque a la sede, telefónicamente, por correo, que lo recibiremos y empezará a pertenecer a un grupo donde, más allá de la enfermedad crónica de Chagas, verá que se puede compartir experiencias y proponer ideas y sugerencias para entre todos ayudar en lo laboral, en lo participativo, generar redes de colaboración laboral entre los mismos miembros y todos nuestros contactos. En definitiva, en hacer entender que el Chagas permite vida normal y muchos proyectos.

La comisión directiva de ASOBA está integrada por Gabriela Rozas Dennis (presidente) Nilda Roldán (vice); Oscar Larrosa (secretario); Silvia Espinoza (tesorera); Antonela Vince y Stella Reingel (vocales titulares), Stella Reingel; Lourdez Fernández (revisora de cuentas); Laura Spadaro (revisora suplente) y Susana Arrieta y María Alicia Castelar, vocales suplentes.

Dónde informarse y cómo colaborar

ASOBA Asociación Sur Frente al Chagas funciona en Darregueira 62, tel. 2914369131. Correo: [email protected]/ facebook: Asoba Sur Frente al Chagas. Para colaborar: CBU:0140305101622906035064 ALIAS: ASOBAESMENOSCHAGAS