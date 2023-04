Se complica la situación del masajista: otra mujer lo denunció por abuso

La situación de Esteban Pablo Sebeca, un masajista de 67 años denunciado por abuso sexual, continúa empeorando.

Tal como informó La Brújula 24, una mujer acusó al conocido masajista deportivo de haberla agredido sexualmente durante una sesión, en su gabinete ubicado en la calle Ecuador al 1500.

Además, esta redacción tuvo acceso al testimonio de otra víctima, de 40 años, quien luego de enterarse públicamente de lo sucedido decidió presentarse en la Justicia y contar su propia experiencia.

Según su relato, Sebeca llevó a cabo un modus operandi similar al anterior caso: mientras ella recibía su masaje, él le quitó la ropa interior y la penetró con los dedos.

“No me quería pagar”

Cabe destacar que el acusado habló con este medio y negó el hecho. “Nada que ver, por favor. La mujer no me pagó, se fue y me dijo que me iba a denunciar”, le dijo Sebeca al periodista Germán Sasso.