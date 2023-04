El nene Mateo regresó a Bahía tras su operación en Buenos Aires

Mateo, el nene bahiense que fue diagnosticado con síndrome de Shone, una enfermedad que afecta su corazón, está de regreso a la ciudad donde continuará su recuperación tras estar internado en Buenos Aires, una situación que movilizó la solidaridad de muchas personas que contribuyeron para que se pudiera operar.

“Viene con todo su corazoncito ya operado, su válvula mitral puesta y ya es un nene con más riesgo porque terminamos un camino y empezamos con otro. Pasito a pasito viene muy bien, se siente totalmente bien, es otro nene. Tiene unas ganas de vivir y nos vino a enseñar que se lucha”, dijo Micaela, la madre del pequeño de año y medio.

Está internado en el Hospital Municipal y Micaela agradece enormemente a todo el equipo que lo atiende, profesionales médicos y todos quienes le dan una mano.

“Hoy por hoy tenemos todo. Una ONG de Buenos Aires, Eslabones de Amor, nos donaron cualquier cantidad de Heparina (el medicamento que deben inyectarle al nene)”, agregó.

Sumó que “uno como mamá no te das cuenta de lo que estás viviendo hasta no llegar acá y te va cayendo de a poquito todo porque nosotros no paramos desde que Mateo me lo diagnosticaron a los tres meses, no paramos y seguimos y ahora también mi otro nene tiene que ir al colegio y volver todo a la rutina de a poquito pero sé que lo vamos a lograr”.

Micaela resaltó lo importante que ha sido para su familia mantener la fe y la unidad: “A Mateo le da mucha fuerza de que estemos siempre juntos, yo siempre lo dije, que estemos los cuatro juntos. Somos mi marido y mis dos hijos y los cuatro siempre”.

“A nosotros nos dijeron que no había nada para hacer, pero nosotros decíamos que no. A Mateo le dejó de funcionar todo, riñón, hígado. Y nosotros no podíamos entrar y despedirnos de nuestro hijo. Fue muy terrible todo lo que pasamos. Cuando lograron estabilizarlo, a las 7 de la mañana a Mateo le empezaban a dializar y a las 4 de la mañana empezó a orinar. Así que ahí fue la esperanza que Dios nos dio”, señaló.

La madre de Mateo agradeció la solidaridad bahiense, así como la que recibieron en Buenos Aires.