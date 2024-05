Dany Martin en La Brújula 24: “Lo que uno canta, debe llegar al corazón del otro”

La Brújula 24 se dio el gusto este martes de tener en sus micrófonos a Daniel Alberto Gutiérrez Martin, más conocido como Dany Martin. Este prestigioso exponente del cancionero nacional desde hace 63 años (nacido el 13 de febrero de 1947), conversó acerca de su presente sobre los escenarios en “Todo es posible”, programa que conducen Leandro Fernández Suñer y Alejandro Ferrario. En la entrevista dijo que espera volver a esta ciudad, donde no se presenta desde hace muchos años.

Martin debutó a los 13 años en el programa “Hoy nace una estrella”, de Canal 13. Dany mantiene su vigencia interpretando temas propios y de célebres autores como Enrique Cadícamo, Eladia Blázquez, Paz Martínez, Chico Novarro y Armando Manzanero.

“A los 13 años mi vida fue compartir el canto con el colegio secundario. Como único hijo había prometido a mi madre seguir la carrera de Abogacía, cosa que se me complicó afortunadamente, de manera tal que empezaron a engancharse las salidas al exterior. Mi primera gira Chile/Colombia/Perú/Venezuela fue a los 15 años. Terminé la secundaria por mi madre y en las giras pasé varias veces por Bahía Blanca. Hace muchos años que no voy”, expresó.

“Mi profunda vocación y respeto por la gente me fueron llevando. Tuve una inalterable perseverancia para, a los 17 años, meterme en el terreno de las canciones románticas; a los 20 fui por primera vez a México. Conocí y nos hicimos amigos entrañables hasta su partida con Armando Manzanero y así me metí en el bolero hasta hoy. Siempre digo que tengo que agradecer, primero a Dios por sobre todas las cosas, y después a la gente. Por más que uno tenga bien las cuerdas vocales, si la gente no va estás perdido”, indicó.

Martin edita un álbum por año y se hizo merecedor de tres Premios Gardel en los años 2014/16/21, y espera competir por el mismo lauro -el cuarto- el próximo 28 de mayo con el disco “Toda una vida”. “No creo que haya un cantante que haya armado su estilo por él mismo. A los 15 años no podés cantar canciones con demasiada profundidad hasta que empecé a escuchar a los grandes, a Lucho Gatica, a mi hermano de la vida Antonio Prieto, a Gabriel Río Lobos y ahí dije ‘es por aquí'”, detalló.

“Estoy transitando en estos días algunas cosas muy melancólicas por motivos muy concretos: un par de amigos partieron y eso me tiene con la guardia un poco baja. Uno, alguien que todos conocen, como el Flaco Menotti. No dejo de recordar estos 50 años de amistad que tuve con él cosas que me tiraba, como cuando estuve ternado para lo que después fue para el tercer Gardel. Hace dos meses, cuando charlando con él le dije que otra vez estaba ternado para el Gardel, él me dijo sabiamente ‘Qué te quejás, estás con los cortos y arriba del césped'”, recordó.

“Dejo que la vida siga pasando. Le agradezco a Dios que siga siendo tan generoso conmigo por dos cosas: por mantener mis cuerdas vocales bien y por permitir emocionarme en un show como pasó el viernes pasado en el Café La Humedad, que gracias a Dios estaba absolutamente lleno para una presentación que se extiende por espacio de una hora y media. Es una ceremonia que agradezco, pero alguna vez será el último show. No sé cuándo; de lo que estoy seguro es que nadie tendrá que decirme ‘no te subas más a un escenario’. Yo voy a tomar la decisión cuando las cosas no me salgan como me gusta que salgan. Lo que uno canta, debe llegar al corazón del otro”, definió Dany Martin en la charla con este medio.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL CANTANTE DANY MARTIN