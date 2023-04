Dos autoras bahienses mostrarán sus obras en la Feria Internacional del Libro

Por Cecilia Corradetti / [email protected] / Especial para La Brújula24

Las bahienses Myrian Bahntje y Teresa Prost se definen como “hacedoras” de libros, al menos en lo que concierne a la gestación y creación, desde el título al punto final.

Teresa escribe cuentos; Myrian ilustra y las dos lo hacen maravillosamente. Juntas forman un equipo indestructible de trabajo, matizado siempre con la magia de los niños, ya que gran parte de sus obras están destinadas a las infancias.

Con gran expectativa, ambas profesionales bahienses fueron invitadas para participar y brindar un taller durante las 10° Jornadas Profesionales para Ilustradores, que tendrán lugar en el patio infantil de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre el 25 y 27 de este mes de abril.

El taller que dictarán se denominará “El libro objeto, indagación y creación”, que consiste en un recorrido teórico para indagar sobre el tema.

Myrian Bahntje, ilutradora infantil, docente y licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades

“Dentro del libro objeto nos detendremos en los libros infinitos que hemos realizado para luego proponer que los asistentes construyan uno, trabajando la escritura y la ilustración”, adelantó Bahntje.

Estas jornadas son aranceladas y las inscripciones se realizan en la página https://ada.dibujantes.ar/seccion_33_10-jornadas-profesionales-para-ilustradores-2023. Algunas de las actividades, como este taller, tienen un cupo limitado; en este caso, de 30 personas.

“Nuestro objetivo es difundir nuestro trabajo, brindar capacitaciones a partir de nuestros conocimientos y enriquecernos con las experiencias de quienes asisten a nuestras actividades, que siempre son muy valiosas”, apuntó.

–¿Cómo nacen sus libros?

— Teresa: Los escribo yo y Myrian diagrama e ilustra. Lo que sostiene y posibilita nuestro trabajo, en ambos casos, es la imaginación. Sin embargo, usamos distintos instrumentos para plasmar esa idea que dará nacimiento a un nuevo libro. En mi caso, el instrumento por excelencia es la palabra. Para Myrian, en cambio, la imagen. A medida que avanzamos en la gestación de ese nuevo libro, los borradores iniciales avanzan y buscan definir detalles, características, pinceladas, adjetivos, nombres, colores, formas, puntos de vista… tratando de acercarnos a eso que queremos contar de la mejor manera, a esa idea que nació quizá a partir de una frase, de una anécdota, de un sueño…

Una de las hernosas y coloridas obras de las renombradas artistas

–¿Cómo fueron los inicios entre ustedes?

— Myrian: Ya hace varios años que con Teresa nos encontramos casi por casualidad cuando por un proyecto presentado a la DGCyE de la provincia de Buenos Aires, con mis alumnos de la Escuela de Artes Visuales, ilustrábamos los cuentos ganadores del concurso literario “El docente autor”. Teresa había presentado uno de los cuentos que fue seleccionado y, de ahí en más, quedamos en contacto. Más adelante comenzaríamos nuestro recorrido de ir pensando juntas diferentes propuestas editoriales más allá de aquellas oportunidades que hemos tenido y seguimos teniendo, de trabajar con otros autores escritores e ilustradores.

–Suelen propiciar talleres y encuentros con lectores ¿Qué les produce esta actividad?

–Nos gratifica y nos nutre. Nos gratifica porque nos percatamos de lo importante que es, para los lectores, y acá me refiero a los niños, el encuentro con las autoras de ese libro que leyeron en casa, o el que vieron en la biblioteca o aquel que les leyó la “seño” en el aula. Y es importante porque nos coloca en una categoría concreta: somos humanas, tomamos mate, nos reímos y alguna vez fuimos niñas que también concurrieron a la escuela. En esos encuentros, además de mostrar el itinerario que recorre el libro desde el momento de la primerísima idea hasta que lo vemos con tapa, título, dedicatoria, contratapa… y de responder todas las preguntas, propiciamos un hacer que los anima a crear, a imaginar, a inventar.

Es una actividad lúdica donde se exploran ideas, se juega también con el formato y se finaliza con la producción de un cuento propio ilustrado. Es importante para las infancias porque los conecta con una actividad que, si nunca experimentan, jamás sabrán cuánto les gusta hacer. O cuánto no.

Un compilado de algunos de los libros de las renombradas artistas bahienses

— ¿Cómo es la respuesta?

— Nos sorprende comprobar que cuando termina la hora y se anuncia que hay que ir guardando, nadie se apura… Niños y niñas quieren seguir haciendo. Los vemos concentrados, entusiasmados, felices, colaboradores. Nos muestran expectantes sus producciones, se asombran cuando descubren que es posible crear, por ejemplo, un libro infinito. Lo mismo sucede con los docentes. Además, nos nutre porque nos invita a salir del escritorio, de la compu, del trabajo solitario de escribir o ilustrar para encontrarnos con las realidades de cada lector, con sus voces y sus miradas, que siempre nos enriquecen. Las preguntas, las charlas espontáneas, los intercambios y las anécdotas nos acercan vivencias, imágenes, inquietudes, asombros, risas, pareceres, palabras nuevas. A veces nos enteramos de cosas nuestras que nunca nos habíamos preguntado. Encontrarnos con nuestros lectores nos invita a bajar del estante, a escaparnos de los nombres que permanecen rígidos en las tapas de nuestros libros y convertirnos en una puerta que se abre a un mundo tan maravilloso como posible: vos también podrías ser ilustrador/a o escritor/a o ambas cosas a la vez.

— ¿Sus lectores son siempre niños?

— No, hay adultos que se autorregalan nuestros libros. Hay títulos que son libros objetos disfrutables más allá de la edad que se tenga. Ya lo sabemos: los libros que se encuadran dentro de la categoría “infantil” no están prohibidos para adultos. Por el contrario, hay muchos que deberíamos leer porque son verdaderas joyas de la literatura.

— ¿Los talleres son solo infantiles?

— Myrian: No siempre, sino que también coordinamos talleres para adultos, como el que hemos brindado en la Feria del Chaco (2021) o junto a la empresa Pizzini, vía zoom, durante la pandemia. En esta oportunidad vamos a participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires; dentro del marco de las Jornadas Profesionales para ilustradores que organiza todos los años la Asociación de Dibujantes de Argentina y de la cual formo parte. La posibilidad surgió a partir de que me presentara en la última convocatoria del subsidio Impulsar MICA, proponiendo un proyecto.

Hormigas a montones, una de los más divertidos y recientes libros

— ¿Qué diferencias existen entre libro objeto y libro infinito?

— Libro objeto es una forma de libro que se enfoca en su diseño físico y estético, y en cómo se presenta, no solo en su contenido. Estos libros son pensados como un todo, de tal manera que el formato también es un elemento comunicante y a menudo contienen elementos interactivos, como pestañas desplegables, solapas, pop-ups, acordeones, objetos insertados y otros dispositivos que transforman la experiencia de lectura en una actividad más interactiva y menos lineal. Dentro de los denominados libros objetos, encontramos los libros infinitos que surgen de una tecnología de plegado de papel. Hasta donde sabemos, no existían propuestas editoriales similares en el mercado editorial. Los mismos los vendemos en un sobre con instrucciones para armar. Siguiendo estas instrucciones, hay que plegar y pegar ciertos sectores de la gran hoja con ilustraciones y textos que vienen en el sobre y así, cada quien, construye su libro infinito, un libro que nunca termina porque el plegado de papel y los relatos en textos e imágenes permiten no tener un principio y, por lo tanto, tampoco un final.

Dos profesionales con gran trayectoria

Myrian Bahntje es profesora Superior en Artes Visuales y Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades. Se dedicó a la docencia durante 25 años, principalmente en el nivel terciario y ese devenir la conectó con el mundo de la ilustración y la Asociación de Dibujantes de Argentina. Actualmente trabaja como ilustradora freelance con producciones orientadas principalmente al mundo infantil y juvenil, en el ámbito nacional e internacional, y participa en la gestión de eventos relacionados con la ilustración. Web: www.myrianbahntje.com.ar / IG: @myrianbahntje

Teresa Prost es escritora, narradora oral (integra la Red Internacional de Cuenta Cuentos), maestra, bibliotecaria, capacitadora. Jubilada de la actividad docente –que desempeñó durante 25 años– en la actualidad, además de escribir y contar cuentos, codirige una tienda de libros online que nació en pandemia y avanza en el desarrollo de un proyecto editorial. Colabora con la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Bahía Blanca, este año como coordinadora del Narra-encuentro y las visitas de instituciones escolares. IG: @teresa_prost / FB: https://www.facebook.com/teresa.prost