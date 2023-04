Felipe Massa quiere que la Fórmula 1 le quite el título a Hamilton

La Fórmula 1 a lo largo de los años se ha visto envuelta en diferentes polémicas, una de ellas fue en el 2008 cuando Lewis Hamilton se coronó campeón de la temporada y segundo, apenas a un punto, finalizó Felipe Massa (Ferrari) en lo que fue un torneo envuelto en suspicacias. A lo largo de los años, y a pesar de las sospechas y condesiones, poco había ocurrido, hasta ahora que Bernie Ecclestone, mandamás de la Máxima en aquel momento, reveló detalles de lo sucedido y disparó la queja del brasileño.

“Sabía del accidente deliberado de Nelson Piquet después de que el piloto fuera obligado por el patrón de Renault, Flavio Briatore, para dar la victoria del GP de Singapur a Fernando Alonso”, dijo Ecclestone. En aquella carrera lo que sucedió fue que gracias a este incidente el piloto que era de McLaren y hoy corre para Mercedes quedó tercero y esos puntos obtenidos lo favorecieron luego para conseguir su primer título. También, otro beneficiado fue Fernando Alonso que finalizó primero ese día (por el choque de Piquet contra el muro entró el auto de seguridad y Nano, insólitamente, pasó de 15° a 1°) cortando una sequía de dos años sin triunfos de Renault, equipo en el que también corría Piquet.

El director en aquel momento también inculpó al ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Max Mosley, diciendo que él sabía lo que había ocurrido en Marina Bay, primera carrera nocturna de la historia, 15a fecha de 18. A raíz de esto, Massa habló con Motorsport, y brindó algunas declaraciones de cuál podría ser su accionar al respecto de lo sucedido.

Las palabras de Massa

“En primer lugar, esto es muy triste, descubrir que una carrera fue robada. Eso quedó claro al año siguiente”, dijo Massa. “Los castigos de (Flavio) Briatore y Pat Symonds sucedieron, mientras que el resultado de algo que fue robado, (con eso) no pasó nada. Hay una norma que decía que cuando se decidía un campeonato, a partir del momento en que el piloto recibía el trofeo de campeón, ya no se podían cambiar las cosas. Pero se demostró que hubo un robo. En su momento, los abogados de Ferrari me hablaron de esa norma, acudimos a otros abogados y la respuesta fue que no se podía hacer nada. Yo, lógicamente, me creí esa situación”, agregó.

Además, el brasileño habló de los dichos de Ecclestone: “Después de 15 años, escuchamos que el (ex) dueño de la categoría habla de que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA, y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la Fórmula 1. Esto es muy triste. Sabes que te robaron algo, el resultado de esta carrera iba a ser anulado y yo habría tenido un título. Al final, el mayor perdedor con este resultado fui yo. Vamos detrás de esto para entenderlo todo”.

“Nunca iría a por ello pensando en lo económico, iría a por ello pensando en la justicia lo que busco es la corrección del resultado”, sumó Massa. “Yo buscaría justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. De hecho, lo correcto es anular el resultado de esa carrera, esa es la única justicia que se hace en un caso así. Esta es la justicia”, insistió respecto a lo que espera conseguir en caso de recurrir al juzgado.

“Tengo la intención de estudiar la situación. El resultado, los estudios de lo que dicen las leyes, las normas. Tenemos que tener una idea de lo que se puede hacer. Como ya he dicho, no tengo ningún interés financiero en esto. Demandaré a la FIA para ganar dinero encima, pero ¿sin cambiar el resultado? Eso no me interesa. Lo que me interesa es la correcta justicia de esta situación”, explicó Massa.

No guarda rencor

“Soy un tipo que está totalmente contento con mi vida, he tenido mucho más de lo que imaginaba. Soy un tipo cero frustrado con cualquier tipo de situación, pero esto es muy serio, pensando como deportista y en el deporte. Esto no me va a cambiar la vida. Si mañana vienen y me dicen ‘eres campeón del mundo’, no cambiará nada”, dijo respecto a lo vivido en 2008.

“Todo lo que he hecho tengo una felicidad tremenda, pero es muy triste pensar que haya pasado un caso así y después de 15 años escuches esta situación. ¿Qué haría un título por un país en el desarrollo de pilotos? Mira lo que Senna hizo por el automovilismo… ¿cuántos pilotos brasileños pasaron a la F-1 después de eso? Hay muchas cosas en medio. Lo que esto representaría, no sólo para mí, sino para Brasil… así que es muy triste en ese sentido”, finalizó.

Fuente: LB24 / Olé.