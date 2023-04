LLega “Planners”, la polémica serie de Celeste Cid como Bárbara Diez

Es miércoles y como tal, la mejor manera de cortar la semana es con la número uno: la periodista Laura Ubfal.

Todo lo que hay que saber sobre el mundo del espectáculo lo encontrás en el programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Acá, un repaso por los temas más importantes:

Baby Echecopar difundió el audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

Evidentemente Baby Echecopar tuvo la derecha para hacer el reportaje a Jey Mammon y el compromiso posterior de difundir un audio en el que Lucas Benvenuto habla de que tenía 16 años cuando estaba con Jey Mammon en su departamento de la calle Catamarca, del barrio del Once.

La edad, se sabe, es fundamental para, que más allá de que la causa está prescripta, el conductor quede fuera del artículo 120, que dicta que el que realice acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años será penado con prisión o reclusión de tres a seis años.

De ahí la insistencia en demostrar que Lucas tenía 16 y no 14 cuando supuestamente fue abusado por Jey Mammon, como lo denunció en el 2020.

Este fue el audio que se escuchó en el programa de Baby Echecopar, del que tanto se habló en el reportaje de este lunes.

🗣️ Exclusivo: el audio que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammon



💬 "Yo jamás iría a la TV a decir que estuviste conmigo a los 16 años".



🗣️ @angeletchecopar

👉 Seguí en #BastaBaby

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/Z4YQJktuUY — A24.com (@A24COM) April 5, 2023

Obviamente para la condena social poco importa si Lucas, con sus antecedentes de niño abusado. tenia 14 o 16 cuando conoció a Jey, quien entonces tenía 31 años.

Baby luego comenzó una larga parrafada sobre abusos de menores en general y todas las causas conocidas y no resueltas para ampliar el espectro y sacar del eje el caso del músico y conductor, en una estrategia ya oída entre los abogados.

Lo cierto es que tal vez la sociedad le hubiera creído a Jey si apenas surgió el tema se hubiera reconocido como culpable, lamentando ese momento equivocado de su vida o lo que fuera y más allá del dictamen de la Justicia hubiera dado la cara reconociendo que como él sostiene “no violó, no abusó y no drogó” pero la erró y mal en este “vínculo” como él lo llama, con un chico de 16 años.

LLega la polémica serie de Celeste Cid como Bárbara Diez

Star+ presenta el tráiler y póster de “Planners”, la nueva serie de comedia dramática del sello Star Original Productions que llegará en exclusiva a Star+ en Latinoamérica y a los servicios de streaming de Disney globalmente con todos sus episodios el 5 de mayo.

Realizada por Pegsa, la nueva producción original está protagonizada por Celeste Cid y dirigida por Daniel Barone. Junto a Cid, lideran el elenco Leticia Siciliani, Gonzalo Valenzuela y Guillermo Pfening. La serie cuenta con la producción ejecutiva de la reconocida event planner argentina Bárbara Diez.

Compuesta por nueve episodios de 45 minutos, “Planners” sigue la historia de Malena Carregal (Cid), una mujer que, tras su reciente divorcio de Marcos Gutiérrez (Valenzuela), deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su exmarido. Gracias al impulso de Cali (Siciliani), una enérgica amiga del pasado que llega nuevamente a su vida, emprende un nuevo camino laboral concretando el proyecto que siempre soñó: crear su propia agencia de organización de eventos sociales. Con Cali como socia y la incorporación de un reconocido ambientador (Pfening) al equipo directivo, Malena usará todo su conocimiento y expertise para armar su agencia, hacerla despegar y enfrentar todos los desafíos y conflictos que llegan a la hora de organizar un festejo inolvidable.

La serie combina elementos de comedia, drama y romance al tiempo que presenta los desafíos de insertarse en el mundo empresarial desde el punto de vista de la protagonista, Malena. “Planners” es una historia que celebra la concreción de nuevos proyectos y el poder del trabajo en equipo, revelando a su vez el esfuerzo y la dedicación que se esconden detrás de la fiesta perfecta.

Grabada en diferentes locaciones de Buenos Aires, Argentina, la producción original tiene como showrunner a Pablo Bossi, quien también se desempeña como escritor junto a Mariana Wainstein, María Zanetti y Luz Márquez.

El elenco de “Planners” se completa con Matías Recalt (Javier Gutiérrez), Marcos Montes (Ray), Claudio Da Passano (Lito Carregal) y Luz Palazón (Verónica).

Con info de Laubfal.com