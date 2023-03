Juan Carlos Pallarols invita a cincelar el bastón presidencial

El prestigioso orfebre Juan Carlos Pallarols se encuentra en la ciudad. Esta mañana estuvo en la sede de la Municipalidad y, entre las 14 y las 18, invita a la comunidad en general a participar de una actividad única, libre y gratuita: cincelar la empuñadura del bastón presidencial que, en diciembre próximo, recibirá el próximo jefe de Estado electo.

En declaraciones a los medios locales, Pallarols dijo que el bastón en proceso lo comenzó a elaborar el pasado 13 de abril. “Me lleva un año y medio hacerlo”, expresó y renovó la invitación para que los bahienses aprovechen la posibilidad de ser partícipes de la confección de la pieza.

“El primer bastón fue en el ’73 para el general Perón. Después Alfonsín llamó a mi casa, atendió mi hija y le dijo ‘soy el nuevo presidente, quiero hablar con su papá’. Alfonsín me dijo ‘quiero usar su bastón pero, como esta fiesta (la primera asunción en el regreso a la democracia) no la organizamos nosotros, lo voy a invitar con cierta discreción; cuando tenga la banda y haya firmado, usted me lo entrega. Pensé que iba a ser algo importante, pero no con la trascendencia que tiene hoy. El bastón es importante para todo el pueblo argentino”, afirmó el artista.