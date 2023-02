Especialista habló sobre los derribos de EEUU a extraños objetos voladores

El general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que supervisa el espacio aéreo norteamericano declaró, tras una serie de derribos de objetos no identificados, que aún no descartaba la presencia de extraterrestres. “Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. No he descartado nada. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial, desconocida, que se aproxima a Norteamérica con la intención de identificarla”, dijo. Los comentarios de VanHerck se produjeron durante una sesión informativa del Pentágono, después de que un caza F-16 estadounidense derribara un objeto de forma octogonal sobre el lago Hurón, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Carlos Ferguson, especialista de la temática OVNI en la Argentina, habló con La Brújula 24 sobre los objetos no identificados derribados por los Estados Unidos.

“Ellos tuvieron inicialmente el 2 de febrero un globo pero después hubo otros eventos. El 3 de febrero hubo un segundo globo volando sobre América Latina. China admite que el globo era de ellos, pero dice que no era una cuestión de espionaje sino un dirigible que utilizaban con fines meteorológicos y que se desvió mucho debido a los vientos. El viernes 10 se derriba un tercer objeto sobre Alaska y el sábado 11 otro sobre Canadá; todos estaban a una altura de entre 12.000 y 18.000 metros de altura”, expresó Ferguson en el programa “Vive cada día”.

“El domingo derribó otro sobre el lago Hurón con forma octogonal. Son cuatro episodios abiertamente declarados de la presencia de extraños objetos. El primer caso se nota que se trata claramente de un globo de observación. En el caso de los otros se habla de objetos cilíndricos del tamaño de un auto. Nosotros tenemos del año 2022 la presencia de un objeto de similares características en Argentina”, agregó.

Ferguson recordó el estudio denominado “Cometa Francés”, que presentaron los galos en 1999 para hablar de una necesidad de concientización. “Si no hiciéramos nada el principio mismo de la defensa y la información aérea volvería a ser cuestionada”, se indicaba en ese informes.

En ese punto recordó el caso de Jorge Polanko “como un ejemplo de pericia ante una situación imprevista como fue una cuasi colisión sobre los cielos de Bariloche el 31 de julio de 1995, con un objeto acompañando la aeronave de una aerolínea comercial durante 17 minutos, un hecho precedente a nivel mundial”.

“El Pentágono hace dos años confirmó la denuncia de pilotos de combate norteamericano ante el acercamiento peligroso de objetos no identificados, lo que motivó que Estados Unidos admitiera por primera vez en su historia que el fenómeno OVNI es una realidad. Durante 70 años el Pentágono tuvo una política negativa, pero algo generó la apertura de confirmar que la presencia de los objetos no identificados son reales. No lo definen como algo indeterminado o un fenómeno natural, y todo eso ratifica que los millones de testigos desde el año 47 no habían mentido”, explicó Ferguson.