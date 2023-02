Reforma educativa: “El objetivo es bajar la deserción escolar”

Axel Kicillof habló sin rodeos sobre la reforma educativa que su administración busca implementar de cara a tratar de revertir una preocupante tendencia: la deserción escolar, especialmente en el nivel secundario. De paso por la región para participar de distintas actividades, como fue la entrega de casi 500 escrituras a familias e instituciones de Bahía Blanca, el gobernador inició la respuesta al planteo que le hizo La Brújula 24 en conferencia de prensa haciendo una fuerte crítica a medios nacionales por el tratamiento que le dieron al tema. Es que, en los últimos días, se publicaron informes en algunos portales digitales que indicaban que la Provincia iba a eliminar la repitencia.

“Es bastante lamentable que la prensa nacional le da al tema porque, como decía el intendente, hoy estamos dando un gesto muy importante, haciendo actividades juntos más allá de la cuestión electoral que se viene. Pero esto de la educación marca que va a ser un año complicado para que la ciudadanía comprenda de qué se tratan las cosas y más aún si se trata de cuestiones tan complejas como es el tema educativo”, expresó.

“Hemos invertido acá mismo en infraestructura escolar como nunca y, junto con el Municipio, estamos arreglando escuelas. Veníamos de una época donde se cerraban escuelas porque tenían baja matrícula. Nosotros venimos ampliando el sistema e invirtiendo mucho. Pero la transformación más profunda tiene que ser la de los contenidos, la de la pedagogía y también los procedimientos y las formas en que funciona la escuela. Lo estamos haciendo a nivel inicial, primario y secundario. Este año el presupuesto que, con respecto al pasado fue record, creció 11%. Qué es lo vemos hoy: cambios en la currícula del secundario; en la pedagogía; y en el modo de aprobación de materias. (Algunos medios) qué es lo que han hecho; un ejercicio bastante tonto pero efectivo, que es usar políticamente una discusión que es compleja, seria y sensible”, cuestionó.

“El problema que tenemos que atacar es la deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario. De diez que empiezan, seis terminan en tiempo y forma; dos terminan pero más tarde y otros dos abandonan. Eso es muy preocupante y hay que solucionarlo. Los especialistas, no sólo quienes gobernamos, estamos buscando una solución. Lo que estamos analizando es que pueda haber un acompañamiento a esos chicos que, porque no disponen de recursos para ir a un profe particular, se llevan la materia y dejan la escuela. No va a ser más fácil, va a ser más difícil, y no va a ser menos esfuerzo sino más esfuerzo pero de los pibes y de las pibas y de la institución, lo que va a requerir mayor inversión en educación”, afirmó.