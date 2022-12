Las cinco bodas más aclamadas del 2022

La pareja Ricky Montaner y Stefi Roitman pasó por el altar apenas arrancó el 2022: el 8 de enero. Los chicos sellaron su amor en una ceremonia mixta y una megafiesta que se llevó adelante en Exaltación de la Cruz. Tras la boda, los más de 400 invitados celebraron con una gran fiesta que se destacó por la cantidad de shows que se llevaron adelante esa noche. Por todo el lujo y el despliegue, ya en aquel entonces se habló del casamiento del año.

Se vivió como una historia salida de Disney. La novia llegó hasta la puerta en un carruaje. Se filtraron muy poquitas fotos y entre ellas llamó la atención que coincidieron Tini Stoessel y Sebastián Yatra. A la expareja se la vio compinche y compartiendo bailes. Entre los invitados, hubo uno muy especial: Gerardo Rozín. Todavía te extrañamos…

Lanata y Elba, en su casamiento

Tras dos años de romance, el periodista y la abogada soltaron el clásico “¡sí, quiero!” el 23 de abril. También eligieron Exaltación de la Cruz para llevar adelante la boda. Hubo alrededor de 200 invitados entre famosos, periodistas y políticos. Lanata se lució con un saco blanco que combinó con un moño y un pantalón negro. En el caso de Elba, sobresalió con un vestido cerrado adelante con transparencias y brillos en la espalda, de Gino Bogani. Además, demostrando la gran relación que los une, Sara Stewart Brown, expareja del periodista, asistió a la celebración con Lola, la hija de ambos.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Luego de haber pasado por el registro civil de Bahía Blanca, de donde es oriunda la modelo, el 12 de noviembre la pareja celebró con amigos y familiares. El lugar elegido para recibir a los invitados fue la estancia Villa María, en Cañuelas. La particularidad en este caso fue que el psicólogo Gabriel Rolón fue el encargado de oficiar la ceremonia de la que fueron testigos unos 200 invitados.

Fantino reconoció que cuando se decretó la cuarentena decidieron convivir para no pasar mucho tiempo separados. Estar bajo el mismo techo resultó, los unió más, y eso derivó en el casamiento.

Algo que no pasó desadvertido fue el look que eligieron los novios. En el caso de Coni, optó usar un diseño exclusivo de María Gorof. Pero más allá de eso, apostaron por la informalidad, buscar pasar un fin de semana relajados, al aire libre, bien de campo. Para aquellos que se quisieron quedar a descansar ahí, el evento terminó el domingo 13, con un asado al mediodía. Los novios sí tomaron recaudos por el pronóstico: como el porcentaje de precipitaciones era algo, armaron una carpa. El buen tiempo, sin embargo, los acompañó.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

Si hablamos de tirar la casa por la ventana, sin dudas eso hicieron la actriz y el abogado con sus dos fiestas. Pareja descontracturada si las hay, se casaron el 19 de noviembre en Salta, más precisamente en Tolombón, al sur de Cafayate. Flor llegó al lugar en un Ford Mustang descapotable, modelo 69, acompañada de sus tres hijos: Tomás y Juan (de su anterior relación con el músico Mariano Otero) y el pequeño Felipe. Los tres nenes estuvieron vestidos en composé con Ponce de León.

Asistieron pocos invitados de la colonia artística. Georgina Barbarossa, Nancy Pazos, Julieta Novarro, Dan Breitman y Claudia Villafañe, quien también fue la wedding planner, y no mucho más. La familia de Ramiro no tiene nada que ver con la farándula y se resguardó eso. Hasta se pidió que nadie ingrese con celular, había que dejarlo en la puerta.

La segunda fiesta fue el 3 de diciembre, en Buenos Aires. En este caso, se duplicó la lista de invitados: fueron más de 400, la gran mayoría del mundillo de la farándula y y no tantos familiares. Todo fue más relajado, ya habían pasado los nervios del primero. Hasta apostaron la música en vivo de la mano de Rodrigo Tapari.

Rodolfo Barili y Lara Piro

Otras de las bodas emblemáticas fue la del conductor de Telefe Noticias y la abogada. Barili le había pedido casamiento en febrero de este 2022, tras casi tres años de relación, y la respuesta de ella, claro está, fue afirmativa. Todo fue muy romántico, pero sin una fecha establecida, por lo que se creyó que esto venía para largo. Sin embargo, unos meses después llegó el video con otra propuesta. Esta vez formal, y con el dato más esperado por todos: la fecha de la boda sería el 8 de diciembre.

La unión y el festejo ocurrieron en el jardín de la casa de Rodolfo, en plena tarde, con los novios rodeados de una decoración en la que preponderaron las flores blancas y el verde natural de las plantas. Colocaron gazebos para protegerse del sol y no mucho más. Muy clásico y austero. Allí fueron las mesas para los familiares y amigos. Todo muy relajado, pero en medio de una felicidad absoluta.

Bonus track

Por supuesto, hubo más casamientos más allá de estos cinco mencionados. El de Pepe Cibrián resultó muy particular. El artista declaró más de una vez que no contrajo matrimonio con Nahuel Lodi el 28 de junio, que solamente fue una fiesta simulando una boda. Cierto o no, todo se vivió como una gran unión en ese salón del barrio de Barracas al que llegaron alrededor de 200 invitados. El joven, 34 años menor que el dramaturgo, era el gran amor de su vida. Por eso Pepito dio ese paso. Pero lo traicionaron. Y lo que vino fue un verdadero escándalo.

Días más tarde se filtró un video de Lodi en su despedida de soltero, besándose con otro hombre. Surgieron más datos sobre otras infidelidades. Cibrián no lo aceptó, y se separaron. Al poco tiempo se reconciliaron, se dieron otra oportunidad, con el artista desoyendo las voces de algunos amigos, como Georgina Barbarossa. Pero la ruptura llegaría pronto. Y según indicó Pepe, sin que existiera vuelta atrás.

