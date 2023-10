Enojo y explosión: el ataque de furia de un panelista de Fantino

El programa “Universo Fantino” en el canal de streaming Neura vivió un momento de alta tensión que dejó a todos los espectadores boquiabiertos. La discordia estalló entre uno de los panelistas y el anfitrión, Alejandro Fantino, culminando en un episodio intenso que desembocó en insultos y una salida abrupta del estudio.

El protagonista de esta confrontación fue Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”. El conflicto tuvo su génesis en un debate sobre la situación política en Argentina, que rápidamente se convirtió en un enfrentamiento con Fantino sobre sus respectivos niveles de vida.

Figliuolo acusó a Fantino de estar “en Narnia” en cuestiones económicas, insinuando que no comprendía las razones detrás del triunfo electoral de Sergio Massa en la reciente primera vuelta en Argentina. Fantino, visiblemente molesto, respondió: “Me pones en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Para! Yo te sigo, pero no me tires eso porque sabes que soy una persona que vive conectada con la realidad”.

Sin embargo, la situación escaló cuando Figliuolo elevó el tono. “En serio, no vives lo que yo vivo. No tienes idea. No sabes lo que es tener hijos, mi hermana, y trabajar incansablemente para mantener una empresa porque trabajo 28 horas al día…”, expresó.

Fantino contrarrestó: “No te quejes. Tienes una camioneta, una casa…”. Fue en ese punto que Figliuolo explotó: “Eso es un golpe bajo de mierda. ¿Sabes por qué tengo lo que tengo? Porque trabajo veinte mil horas al día”, continuando el tenso intercambio de palabras. “No entiendes la cotidianidad de la gente. No me discutas. Lo único que falta”.

La situación alcanzó su punto crítico cuando, mientras otro panelista hablaba, Figliuolo se levantó de su silla y arrojó sus auriculares y micrófono al suelo, acompañando su salida con una serie de insultos dirigidos a todos los presentes. “Váyanse a la m…”, “La con… de tu madre”. “No tienes ni idea de lo que he sacrificado por esto”, fueron algunas de las expresiones que lanzó en medio de la tensión.

La sorpresa fue evidente dado el estrecho vínculo de amistad que une a Figliuolo con Fantino, quien se mostró completamente atónito ante la actitud de su colega. “¡Se enojó en serio! Tranquilízate un poco. No te pongas así”, expresó Fantino, perplejo por el giro de los acontecimientos.

Posteriormente, Figliuolo regresó al programa y reveló que su enojo había sido genuino. “Cuando me enfado, me enfado de verdad. Hay cosas que simplemente me sacan de quicio y no puedo soportar”, comentó.

