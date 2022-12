El bahiense que corrió el Dakar repasó su experiencia y planea regresar

El piloto bahiense Gustavo Gallego, quien compitió en el Dakar, aseguró que esa carrera “con el correr de los años se convirtió en un deporte más profesional, de alto rendimiento, donde no solo importa la máquina, sino quien la maneja y el equipo”.

Comentó desde los estudios de La Brújula 24 en el programa Nunca es Tarde, su experiencia cuando participó, el rol clave de los cambios que se implementaron recientemente y el papel del equipo para tener una carrera segura y sin contratiempos.

“Estoy bastante lastimado por todos lados e hice un compromiso con toda mi familia de que no voy a correr más en cuatriciclo, ahora estoy pensando otra cosa”, afirmó ante la posibilidad de regresar a la competencia en ese tipo de vehículo.

Señaló que para entrenar navegación hay que viajar hasta Catamarca (u otros lugares del país), porque en Bahía no se puede hacer. “El entrenamiento es bastante exigente, sacrificás mucho de los amigos, la familia”, apuntó.

Foto: @gustavogallego_dakar durante el Dakar 2019

“Yo llegué a estar 18 horas arriba del cuatri. Llega un momento donde te termina ganando el cansancio. Quien me entrenó me dijo que contra el sueño no puede nadie y que había que entrenarlo. Durante todo un año me levanté a las 5 de la mañana”, recordó de su preparación para la competencia en 2019.

Gallego señaló que no se dedicaba exclusivamente a las carreras y que “las personas que hoy corren y corrían hasta hace poco conmigo, eran mejores que yo y como no le iba a ganar, salvo una desgracia, correr para volver a salir segundo o tercero, no quería”.

El bahiense destacó que en el Rally Dakar “es la carrera más difícil del mundo, es la más desafiante y para seguir teniendo esa marca registrada, no te digo que necesitan que se muera alguien cada año, pero ese dramatismo convoca a que la gente se siga prendiendo en esa carrera, es como una adicción, esa adrenalina, cuando filman en helicóptero alguien que se cayó, todo eso vende”.

El piloto adelantó que está entusiasmado por competir en UTV (cuatriciclo con techo): “Trataré de no renegar y alquilar uno de primera línea. El Dakar, mientras sea un vehículo de serie, con un número de motor, no tiene problema. Si vos te armás uno, vas en la categoría buggy. Es un cascarón, pero tiene que estar en la base de un auto que exista”.