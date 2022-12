El Kun Agüero vuelve a jugar al fútbol

Sergio Kun Agüero, el delantero histórico de la Selección Argentina, se volverá a poner los cortos para la Kings League, un torneo semi-profesional organizado por Gerard Piqué.

El jugador, quien se retiró en diciembre de 2021 por un problema cardíaco (arritmia), volverá a ponerse los cortos en un certamen que es de 7 vs 7.

El Kun, que venía jugando partidos con los amigos, ahora competirá con su propio equipo: será el jugador número 12 de Kunisports.

Agüero mostró la camiseta (que es rosa y negra con bastones verticales) y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, exatacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, reveló el propio Kun en una transmisión y despertó el aplauso de todos los presentes.

“Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo Agüero.

Fuente: Diario Popular