Daddy, masajista de la Selección: “Messi me enseñó a callar y seguir laburando”

La Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni ganó la Copa del Mundo tras 36 años luego de vencer a Francia en la final. Pasaron apenas cinco días, pero ya comenzaron a salir a la luz las historias de los protagonistas, algunos más conocidos y otros no tanto.

Marcelo D’Andrea, más conocido como Daddy, es el fisioterapeuta de la Selección y además, íntimo amigo de Messi. Con el paso de los años forjó una relación casi familiar con el capitán de la Albiceleste, a quien conoce desde los 19 años y quiere como a “un hijo”.

Este hombre que trabaja junto al staff argentino desde hace dos décadas fue el primero en bancar a los jugadores argentinos en la época de vacas flacas, cuando el fantasma de las finales perdidas acechaba la confianza de los futbolistas y las críticas se acumulaban.

“Uno trata de aportar su granito de arena desde atrás”, confirmó Daddy en una entrevista con D Sports. El histórico masajista de la Scaloneta ya lleva seis Mundiales acompañando al equipo celeste y blanco. Y en la derrota siempre fue el escudero de Messi y compañía: “A mí me dolió mucho todo lo que se hablaba de él. Somos pocos los que vimos sus lágrimas”, confesó.

Además, se refirió a la actitud que tomó el rosarino cuando no lograba ganar nada con la celeste y blanca: “Siempre que lo criticaron, Messi me enseñó que había que callarse y seguir laburando. Que con el laburo se iba a lograr todo. Cuando nos criticaban él me decía ‘no hay que contestar’. Para mí no es un amigo, yo lo siento como un hijo”. Y agregó: “Yo sé lo que sufrió Leo, el largo camino. Messi era el que nos hablaba, era el que nos tranquilizaba”.

Fuente: Clarín