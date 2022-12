La foto de Messi levantando la Copa ya es la más “likeada” de la historia de Instagram

Con más de 58 millones de “likes”, la foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha se convirtió este martes en la más “likeada” de la historia en la plataforma Instagram, al superar la del “huevo” que cosecha 56.252.978 me gusta en 2019, luego del triunfo de la Selección en el Mundial de Fútbol masculino en Qatar.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…”, comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa en el estadio y que ya superó los 58 millones de “likes”.

La imagen cosechó más “me gusta” que la publicación de la cuenta @world_record_egg, que había sido creada en 2019 con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de “likes” en la historia y lo alcanzó nueve días después de aparecer en Instagram.

Además, cuando superó los 42 millones de “likes”, la imagen de Messi levantando la Copa del Mundo se convirtió en menos de 24 horas en la publicación de Instagram con más “me gusta” de un deportista en la historia: otro récord que suma el mejor futbolista del mundo.

La cuenta de Twitter de la publicación deportiva B/R Football (@brfootball) subió durante la mañana del lunes este hito que alcanzó en la red social el capitán de la selección argentina, con 399 millones de seguidores.

La icónica foto también cosechó más de un millón 600 mil comentarios, como el del futbolista uruguayo Luis Suárez con un mensaje muy cariñoso a su colega y amigo: “El fútbol te debía esto gordo, nunca dejaste de creer en vos y lo que sos”.

Messi amaneció abrazado a la Copa del Mundo

Lionel Messi, el capitán y emblema del seleccionado argentino, amaneció este martes abrazado al trofeo de la Copa del Mundo en el predio que la AFA posee en Ezeiza, según una publicación que subió a las redes sociales, horas después de haber regresado a país desde Qatar.

El astro rosarino de 35 años subió a su cuenta de Instagram una secuencia de tres fotografías con un mensaje: “Buen día!” acompañado por el emoji de una carita sonriente.

En la primera foto se lo observa a Messi durmiendo, recostado sobre su derecha y abrazando al bello trofeo de 6.142 kilogramos, cinco de ellos de oro puro, en la segunda, ya despierto, el rosarino posa acostado sonriente junto a la copa y en la tercera se lo ve tomando un mate en la cama y siempre abrazando al máximo galardón del fútbol mundial.

Entre los primeros mensajes recibidos por Messi tras publicar ese secuencia se encuentra el de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien en letras mayúsculas le escribió: “BUENISIMOS DÍAS MI AMOR” acompañado por una carita con corazones.

Messi y el plantel del seleccionado argentino llegaron durante esta madrugada al país tras consagrarse campeón en Qatar 2022 y después el mediodía partirá en un micro descapotable en un peregrinaje celebratorio para poder festejar con la gente.

Fuente: La Capital