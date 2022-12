La racha negativa que busca cortar Messi con la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para un nuevo cruce de octavos de final de una Copa del Mundo. Chocará ante Australia desde las 16 en busca del pase a los cuartos de final y seguir con el sueño intacto de “ganar la tercera”. Pero el partido tendrá un componente extra y será el 10, el capitán, Lionel Messi quien buscará romper un maleficio en los mundiales.

Lionel Messi participa de su quinto Mundial con la Selección Argentina, siendo en Alemania 2006 el debut y desde ahí disputó: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta llegar al de Qatar 2022. Messi logró anotar goles en 4 de los 5 mundiales en los que estuvo presente, teniendo en cuenta que el que se realizó en continente africano no pudo convertir ni siquiera un tanto.

Los palos y los arqueros, convertidos en figura ante el mejor del mundo, lo privaron al capitán de gritar un gol en aquel Mundial que era dirigido por Diego Armando Maradona. En el resto de los Mundiales asistió y convirtió: en Alemania ante Serbia y Montenegro, entregó una asistencia (gol de Hernán Crespo) y anotó el sexto gol para cerrar una goleada histórica por 6-0.

Brasil 2014 pintaba bien para Messi que comenzó con el pie derecho y rompió el cero en el debut de la Albiceleste ante Bosnia. En la segunda fecha, Argentina jugó contra Irán y en un partido más que cerrado, Leo le pegó desde afuera del área y clavó un golazo para que el equipo de Alejandro Sabella se quede con los tres puntos. Nigeria fue el rival en el cierre del grupo y el astro rosarino anotó 2 tantos, uno de ellos un golazo de tiro libre, para cerrar la historia por 3-2.

En Rusia 2018 la Selección Argentina que dirigía Jorge Sampaoli no llegó de la mejor manera a la cita mundialista y la Pulga anotó apenas un gol en fase de grupos ante Nigeria.

El maleficio que buscará romper Messi

El mejor Mundial para Lionel Messi puede decirse que fue, hasta ahora, el de Brasil en el 2014. Sin embargo, a pesar de anotar goles en casi todas las Copas del Mundo, el capitán aún no pudo convertir en partidos de eliminación directa.

Argentina en el 2006 llegó hasta los cuartos de final y Leo en octavos ante México no pudo anotar y en el duelo de cuartos ante los Bávaros directamente lo vio desde el banco. En el 2014 la Albiceleste superó a Suiza en octavos, a Bélgica en cuartos, a Holanda en semifinales y cayó en la final ante la poderosa Alemania y el capitán de Sabella no pudo convertir. En Rusia, el equipo de Sampaoli llegó hasta los octavos en donde fue eliminada por la campeona Francia luego de caer por 4-3 en donde el delantero del PSG no pudo sumar en su cuenta personal.

Ante Australia por octavos de final, el capitán y líder de este seleccionado buscará cortar la racha negativa de no poder convertir goles en los cruces de eliminación directa.

