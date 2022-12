Larga fila para vacunarse el último día de la posta de calle Almafuerte

Las noticias que llegan desde distintos países del mundo respecto a la cantidad de casos de Covid que se vienen registrando en las últimas semanas replicaron en Bahía Blanca, con una gran afluencia de vecinos que se acercaron esta mañana al vacunatorio de calle Almafuerte para aplicarse dosis de refuerzos.

Hoy es el último día de atención en dicha posta, tomando en cuenta que además ya están funcionando los de Villa Mitre (Washington 232, lunes a viernes de 8 a 17), La Falda (Humboldt 56, lunes a viernes de 8 a 17), Patagonia (Lauquen 356, lunes a viernes de 8 a 14) y Centro (Caronti 72, lunes a viernes de 8 a 14).

Una larga fila de personas se acercó incluso antes de la apertura (prevista para las 9 y hasta las 14) del espacio perteneciente a la Unión Ferroviaria. Precavidos, buscan quedar a resguardo de cualquier riesgo, en vísperas a semanas donde se van a registrar reuniones sociales por fin de año y las Fiestas.

“Vine a aplicarme la quinta dosis, total no cuesta nada. Y me acerqué temprano porque dijeron que iba a venir mucha gente”, destacó Oscar, uno de los primeros en la hilera que pretende inmunizarse en el marco de una pandemia que no terminó.