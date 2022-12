Cuál es el preocupante antecedente del árbitro de Argentina-Australia

La Selección Argentina jugará este sábado frente a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y este jueves se confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro, quien ya dirigió al conjunto nacional.

Fue en el Mundial de Rusia 2018, en el frustrante empate 1-1 del equipo por entonces dirigido por Jorge Sampaoli frente a Islandia.

En aquella oportunidad, el árbitro sancionó un penal que luego Lionel Messi no pudo convertir en gol, pero no cobró otro a Cristian Pavón. El delantero fue derribado en el área, pero el juez no solo no lo advirtió, sino que tampoco revisó la jugada en el VAR.

El árbitro de Argentina 🇦🇷 – Australia 🇦🇺 es el mismo de Argentina 🇦🇷 – Islandia 🇮🇸 en 2018. Aquel día, en Rusia, ignoró este penal sobre Pavón.pic.twitter.com/t4boHaltNK — VarskySports (@VarskySports) December 1, 2022

Las autoridades este sábado

El árbitro principal será el polaco Szymon Marciniak y conformarán el resto de la terna sus compatriotas Pawel Soklnicki y Tomasz Listkiewicz.

El cuarto hombre será el salvadoreño Mario Escobar. Por otro lado, en el VAR estarán el también polaco Tomasz Kwiatkowski, y Marco Fritz de Alemania se encargará del AVAR. El italiano Alessandro Giallatini completa la terna.

Fuente: LB24 / Minuto Uno.