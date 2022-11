Ciro Martínez sorprendió a todos en pleno vuelo a Qatar

Ciro Martínez le puso mística a un vuelo lleno de argentinos rumbo a Mundial Qatar 2022. El artista interpretó con su armónica el Himno Nacional por el altoparlante del avión para todos los fanáticos.

Enseguida, los pasajeros se sumaron y se mostraron entusiasmados, en medio de un emotivo clima mundialista. “El que no salta, no va a Qatar. El que no salta, no va Qatar”, decían algunos de los presentes.

El ex vocalista de Los Piojos se prepara para brindar un concierto, el domingo 27, con su grupo Ciro y los persas en el Anfiteatro de Katara, que promociona como “La fiesta argentina”.

Fuente: Primicias Ya