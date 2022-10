Macri presentó su libro y advirtió: “Ningún progre nos puede correr más”

El expresidente Mauricio Macri presentó su segundo libro “Para qué” en La Rural, rodeado de su familia, exministros de su gestión y la primera plana de Juntos por el Cambio, mientras sobrevuela en el mundillo político la incógnita sobre si finalmente será o no candidato el próximo año.

El ex jefe de Estado arribó al evento cuando ya estaban reunidos todos los invitados, quienes al ingresar desfilaron por una alfombra roja dispuesta especialmente para la ocasión.

El libro en sí salió al mercado el pasado 18 de octubre, en la Rural. A la presentación estaban invitadas más de 1500 personalidades de la política, empresarios y deportistas, entre los asistentes estuvieron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

El ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, oficio de moderador de la charla y le consultó a Macri cómo fue el proceso de comenzar a escribir el libro: “Fue un proceso dinámico. Empezás a pensar un montón de cosas y acomodarlas, y a entender por qué hiciste las cosas que hiciste. Esto tiene que ver con mucho de los que están acá y son parte del sueño, y poder transmitirlo, que termina en lo que muchos llaman ‘bajada de línea'”.

Macri y las frases más picantes

“Somos el cambio o no somos nada, no es un slogan y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer. Las ideas equivocadas se han impregnado en un sector de la sociedad y no las defienden”, expresó.

Entre las definiciones más fuertes, espetó: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más ”. Además, llamó a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

“La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al 0. Nos vamos a sacar de encima a Biro (Pablo, secretario General de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, arengó el expresidente y líder del PRO.