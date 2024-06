Marcos Peña en La Brújula 24: “La fama es tóxica”

Marcos Peña presenta este miércoles en el Bahía Blanca Plaza Shopping su libro “El arte de subir y bajar la montaña”. Como parte de la promoción de la publicación, el ex Jefe de Gabinete de Ministros de Mauricio Macri pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24.

“Después de cuatro años todo el mundo opina de mí y me tiran distintas cosas. Por suerte son cosas subjetivas. Tengo la tranquilidad de que nunca me dijeron corrupto. Me criticaron por cuestiones de mi personalidad y, como parte de un ejercicio de introspección, uno puede decir que fue en un marco afectivo, de gente que respeto, de amigos y colaboradores”, dijo Peña a “Todo es posible”, con la conducción de Leandro Fernández Suñer.

“Pedí tener lo que tenían para decir por escrito y así lo volqué al libro, mientras busco analizar por qué llegué a eso y que sirva para ayudar a otros para que no terminen así. Me pareció que era importante publicarlo. Si no hablamos de estas cosas, no es porque no estén ocurriendo”, agregó.

Peña dijo que, en la previa de la edición del libro, “me ayudó mirar documentales de deportistas y artistas que hace varios años empezaron a aparecer con un contenido muy potente de desenmascarar el modelo del éxito, de la fama y demás”.

“Mauricio (Macri) nos marcaba mucho el tema del equilibrio emocional, de la familia y el deporte. Faltaba sistematizar, que sea disciplina, que no sea algo accesorio. Para mí la experiencia de los últimos seis 18 meses de Gobierno, y particularmente los últimos 6 meses, fueron lo que más orgullo me da porque pusimos a prueba la calidad humana, las convicciones y a quién tuvimos al lado. En los momentos fáciles es más fácil todo”, indicó.

Ante una pregunta puntual, el político y escritor definió al éxito como “una falsa cumbre”. “Eso lo vi con gente ganando el Óscar, siendo campeón del mundo, creador de una empresa gigante o que llegó a ser presidente. De nuestra generación, escuchás un ‘eso no era’. Una ecuación distinta que me planteo es el ‘para qué estamos acá’. Eso no invalida la posibilidad de ocupar lugares relevantes y hacer las cosas bien, pero hay algo más en un plano profundo para entender que durante mucho tiempo nos han bombardeado con la idea de que el éxito es lo que te hace feliz. Cada vez más gente se anima a decir que la fama es algo muy tóxico. En sí, la fama es una prisión para la cual no estamos diseñados. En esa línea de pensamiento de una vida disociada nos lleva el libro”, advirtió Peña.