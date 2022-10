“El Gobierno Municipal tomó la decisión de prevenir una tragedia”

Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein, la chica que falleció en 2014 cuando la golpeó la rama de un árbol en el interior del Parque de Mayo, consideró que el Municipio hace lo correcto cuando, basado en informes de expertos, cierra el Mercado Municipal a fin de evitar una tragedia.

“Mi lucha estuvo basada en que no vuelva a pasar y que la muerte de Dai no sea en vano. Hoy se presenta una situación similar”, explicó.

En las últimas horas, el intendente municipal reiteró lo que días atrás señaló al ser entrevistado en el programa “Asociación Ilícita”, cuando esgrimió los argumentos que llevaron al cierre del Mercado Municipal.

“Cuando recibís un informe así hay dos opciones, o lo cajoneás o tomás decisiones. Y yo soy de los que se ponen en el lugar del otro porque conozco las consecuencias. Esto lo grafico con un ejemplo: si la gestión de Bevilacqua no hubiese cajoneado el informe sobre los árboles del Parque de Mayo, hoy Daiana Herlein quizás estaría con vida”, expresó en la nota radial.

MERCADO MUNICIPAL. Separemos la paja del trigo! Durante muchos años, mi lucha estuvo basada en que “no vuelva a pasar”, en que “la muerte de Dai no sea en vano”. Hoy se presenta una situación, en algún punto, similar 👇 — lorena zerneri (@lorenazerneri) October 25, 2022

Herlein realizó un hilo de tuit para expresar su adhesión a la resolución que tomó la comuna.

“Separemos la paja del trigo! Durante muchos años, mi lucha estuvo basada en que ‘no vuelva a pasar’, en que ‘la muerte de Dai no sea en vano’. Hoy se presenta una situación, en algún punto, similar y el gobierno ha tomado una decisión basada en un informe profesional de la UTN, para prevenir una posible tragedia. La responsabilidad ante ese informe, es de los funcionarios públicos, quienes deben asumir el costo político y las consecuencias y YO estoy de acuerdo con esa decisión, sería incoherente de mi parte no estarlo. Todo lo demás, los modos, los acuerdos con los comerciantes, la falta de mantenimiento de años, el futuro del Mercado, etc. son temas políticos que desconozco y que podría opinar cómodamente desde mi casa, pero me quedo con la esperanza de haber contribuido, desde mi historia, a una nueva política de prevención”, agregó.