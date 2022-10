F1: Mercedes dominó la segunda tanda de ensayos bajo la lluvia en Japón

La escudería Mercedes, con sus pilotos británicos George Russell y Lewis Hamilton, dominó esta madrugada la segunda tanda de entrenamientos para el Gran Premio de Japón, que se correrá este domingo con la chance latente de consagración del actual campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Justamente el titular de la categoría registró el tercer mejor tiempo sobre un mojado circuito de Suzuka, por delante de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez.

Diving into the gravel 😬



Charles Leclerc finished in P11 for FP2 ⏱️#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ytA8XpeB2v