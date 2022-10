Polémica tras una charla sobre supuestas falsas denuncias de violación

En las últimas horas se llevó adelante una charla abierta en la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas –CETAC– ubicada en Italia 185, y generó una fuerte polémica.

En concreto, con la presencia de oradoras como la abogada Patricia Anzoátegui, autora del libro “Hienas”, y la concejal de Avanza Libertad Valeria Rodríguez, se desarrolló una jornada de concientización contra “la violencia, la manipulación infantil, la obstrucción de vínculos y las falsas denuncias”.

En diálogo con La Brújula 24, Anzoátegui remarcó que “yo no digo que todas son faltas denuncias, pero negar que las hay es igual que negar los abusos, es una locura. Hay un montón de casos donde hay un aprovechamiento de leyes que benefician a las víctimas de abusos, que generalmente se dan en divorcios conflictivos”.

“Las falsas denuncias son preocupantes, cuando uno empieza a desentrañar la denuncia se da cuenta de que hay muchos elementos que se contradicen, es una manipulación del niño para que de un falso positivo en la Cámara Gesell. Entonces, lo que queremos es que se implementen las pruebas científicas necesarias para que se sepa la verdad”, dijo.

Y a modo de ejemplo, recordó que “en 2002 se hizo en el CONICET un estudio que decía que el 80% de los casos, en divorcios conflictivos, eran falsas denuncias. Abarca también los casos de violencia de género. Por eso ahora estamos trabajando con un observatorio a los efectos de verificar eso”. De igual modo, aclaró que “nosotros no lo tomamos como un muestreo válido ahora, porque tenemos que volver a hacerlo”.

La abogada Patricia Anzoátegui

“No olvidemos que detrás de los casos que uno puede atender, hay muchos que son ciertos y está bien que se investigue. Lo que hay que hacer es afinar las pruebas, que se utilicen todos los protocolos como deben ser. Desde 1973 en EEUU se empezó a trabajar con el tema de la memoria y la posibilidad de insertar falsos recuerdos en adultos, y esto se probó”. “Es muy grave, pero sucede, hay un montón de causas que se caen. En España por ejemplo se elaboró un algoritmo para poder detectar falsas denuncias, en ámbito de las compañías de seguros”.

“No podemos negar lo que es parte del ser humano, a veces tiende a abusar del poder y de las leyes, es así. Puede ser por celos o lo que sea, cuando hay otra pareja o por otra razón en particular. En general cuando se analiza a la denunciante aparece la patología. Lo ideal es empezar a trabajar lo más prolijo y científicamente posible”, apuntó.

Por su parte, la periodista bahiense Anabella Tarabelli, muy crítica de la charla en sus redes sociales, indicó que “no me interesa entrar en discusión, yo esa estadística no la conozco, posiblemente ella la pueda acercarla si tiene los papeles. Me expresé respecto de la charla que hubo ayer. Estaba ella como oradora y también una persona que fue condenada por abuso sexual reiterado –Ceferino Rotilli-“.

Ceferino Rotilli fue condenado por abuso. Joshua Suazo fue condenado por abuso…nada, para que sepan https://t.co/rcZYCVOseD — Anabella Tarabelli (@AnaTarabelli) September 30, 2022

“Quería que la comunidad supiera que la persona que iba a orar fue condenado en 2007, se profugó y nunca cumplió la condena”.

La periodista Anabella Tarabelli

Anzoategui. “Ustedes viven en un frasco. En el caso de Rotilli, las hijas dijeron que su papá no les hizo nada. Es un hecho famoso en todo el mundo. ‘Mi mamá me encerraba en la cocina y me decía lo que tenía que decir’, explicaron. ¿No lo saben eso en Bahía?

Tarabelli. “Yo pude leer el fallo completo, la persona fue condenada por abuso sexual reiterado y hurto. El se profugó, cuando se vencieron todos los plazos es cuando vino a Bahía Blanca. Leí el fallo y lo que decidieron los jueces, dos hombres y una mujer. En ese mismo fallo el juez Montironi se preguntó para qué van a mentir psicólogos, peritos, familiares, las propias menas que tuvieron que declarar delante del tribunal. Y agrego otro dato, la fundación que promocionaba la charla es de otra persona que está ahora en la cárcel por abuso sexual”.

Si están tan seguros, no entiendo por qué sacaron no solo a Rotilli, también sacaron a la Fundación organizadora https://t.co/IM1kBFl1Sa — Anabella Tarabelli (@AnaTarabelli) October 3, 2022

Anzoátegui. “Esta señora habla y no conoce todo. En el caso de Rotilli, fueron las hijas quienes se presentaron en todo el país diciendo que su papá era inocente. Lo que hay que analizar es si la persona que hace la denuncia está bien o si es perversa”.

Tarabelli. “Averiguando y formándome en esto, en el caso de abusos sexuales, el 2/3% llegan a juicio oral y público, nada más. Hay que juntar una innumerable cantidad de pruebas y en el camino se detecta si hubo falsa denuncia o no. Los que llegan a juicio son porque hay una carga probatoria importante. Le gente puede ir a escuchar a quien quiera, pero tiene que saber quienes van a hablar, eso es lo que quería decir”.