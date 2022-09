Investigación estancada: el misterio rodea al crimen en Villarino

Persiste el misterio en torno del crimen de un hombre en Villarino. La investigación no arrojó avances sustanciales, pues no se logró aún el punto de partida que es identificar a la víctima que fue encontrada con 28 heridas de arma blanca a la altura del kilómetro 740 de la ruta 3 sur.

Apenas se sabe que es un hombre de entre 60 y 70 años, de 1,75 de altura y un peso aproximado de 90 kilos. El cuerpo presenta una calvicie incipiente con pelo canoso, ojos marrones, una prótesis dental en el maxilar inferior, una prótesis faltante en el maxilar superior y una cicatriz de vieja data en el dorso del pie izquierdo, cerca del tobillo, de unos 5 centímetros de largo.

Según la autopsia, dos de las heridas de apuñalamiento ingresaron en la cavidad torácica causando la perforación del pulmón izquierdo, lo que desembocó en una insuficiencia respiratoria por neumotórax.

En relación con la data de muerte, se estima que no es menor a 48 horas antes al hallazgo del cuerpo y un máximo aproximado que podría rondar en los 5 días.

Fuentes del caso consultadas por la redacción de La Brújula 24 dijeron que, mientras no se pueda establecer la identidad de la persona, pocos avances se podrán tener en el sumario.

“No se sabe quién es; se tomaron las huellas y no surge nada en los registros consultados. No se puede avanzar con la investigación del homicidio porque se ignora la identidad de la víctima. No se tiene certeza de dónde es, si es extranjero, de otra provincia o de un campo”, comentó un vocero.