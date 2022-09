Dani La Chepi palpitó su presentación en Bahía

Daniela Viaggiamari, más conocida por su nombre artístico “Dani La Chepi”, conversó esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, en el aire de La Brújula 24.

“Estoy como loca, pero me encanta. Cuando veo que viene medio flojito mi día me encuentro medio perdida. No está bueno eso, porque el descanso también es hacer algo”, refirió al comienzo de la nota la popular influencer.

Cabe destacar que Daniela va a presentar su espectáculo “Solo Vos” el próximo 9 de octubre en el Teatro Don Bosco. Para conseguir tu entrada entrá a TicketBahía.com.

En otro tramo de la nota, refirió que “para mi todos los quilombos, por lo menos los míos, siempre fueron de la cabeza y como uno elige vivir”.

“Estoy laburando muchísimo el hecho de vivir las cosas de otra manera. Capaz que por haber tenido carencias de muchos tipos, hoy encontré la manera de seguir viviendo de lo que me gusta y se hace muy difícil decir que no cuando alguien te propone algo”, dijo.

Y agregó: “Pasa porque te preguntás que pasará mañana, entonces de golpe hacés todo”.

Recordá que para conseguir tu entrada podés entrar al siguiente link TicketBahía.com.

Escuchá la nota completa: