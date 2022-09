“Molina dice que soy el capo del Bajo Rondeau, pero la problemática es ella”

El violento episodio ocurrido horas atrás con el brutal ataque que sufrió Susana Molina, la mujer que terminó con lesiones por parte de Adrián Carrasco, quien la golpeó con un hacha, tuvo insospechadas derivaciones esta mañana que podrían generar una escalada de violencia aún mayor.

Molina conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y apuntó contra la figura de Néstor “El Moco” González, a quien acusó de vender droga y ser el autor intelectual del sangriento episodio. El acusado tuvo su derecho a réplica, en una charla con el periodista Germán Sasso.

“Salí de la cárcel a los 10 meses y mi hermano por vender dos bolsitas está preso desde hace cinco años. Yo no hago lo que dice esa señora, tengo lo mío y no soy una persona ambiciosa que quiere tener más de lo que Dios me dio”, comenzó González su defensa.

Y admitió que el marido de Molina “está detenido por una denuncia que le hice cuando me agarró en Donado al 400, mientras estaba cirujeando hace tres sábados, me agarró a ladrillazos la camioneta a las once de la noche. Tuve que desembolsar dinero de mi bolsillo para arreglar el parabrisas. Saltó arriba de mi camioneta y no apareció ningún patrullero. Está preso por esa denuncia y aún tengo el codo lesionado”.

“Yo no le hice nada a esta mujer. Con sus hermanos está todo más que bien y con el padre que en paz descanse nunca tuve problemas. Ella es la problemática, siempre le dimos una mano. Jamás le quitaría la vida a una persona”, agregó, en otro segmento de la nota radial.

Además, redobló la acusación: “Me dice que soy el capo del Bajo Rondeau pero ando cirujeando todos los días. Si tiene algo que denunciar que lleve pruebas a Fiscalía, tengo la conciencia tranquila, tengo una hija de 13 años a la cual ella misma vino a decirle que se acostaba con su marido. Me dio un cabezazo, se lo respondí, pese a que después me arrepentí”.

“Vivimos a cuatro cuadras de ella, no quiero ningún problema con esta mujer, quiero que esto se termine. No conozco a Carrasco, ni los problemas que ellos tienen. Es una mujer que no está en sus cabales, la ayudamos mucho, cuando ese hombre que tiene al lado le prendió fuego la casa, fui a conectar todo”, mencionó.

Por último, González reiteró que “de mi parte, que se quede tranquila porque yo no haría nada de lo que me acusa. No tengo problemas de juntarme con ella”.