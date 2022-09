“Toda la dirigencia tiene que unirse y bajar un cambio”

Ya lo había hecho anoche en las redes sociales. Y ahora lo hizo públicamente. El intendente Héctor Gay volvió a manifestar su más enérgico repudio a lo ocurrido anoche, cuando un hombre le gatilló en el rostro a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En tal sentido, el jefe comunal destacó que “son momentos difíciles”, y recordó que “aquellos que tenemos algunos años vivimos momentos complicados en la Argentina, pero este se inscribe entre los más graves. Uno piensa en las consecuencias de esto y ni hablar si se hubiese concretado un magnicidio”.

“Es un momento complicado desde lo social, político y económico, este episodio es muy grave y ojalá se esclarezca lo más rápido posible. Tenemos que saber ya cuan posible es que se disparara esa arma, aunque más allá de eso esa imagen espeluznante tiene muy pocos antecedentes en el país. Es muy grave, leía hoy un título que decía que el intento de magnicidio puso a la Argentina en el borde del abismo y creo que es así. No quiero ni pensar lo que hubiese ocurrido hoy si salía una bala de esa arma”, consideró.

Y dijo que “esto obliga a unir a toda la clase dirigente, creo que todos deben bajar un cambio, más allá de que algún demente tenga una actitud de esta naturaleza”.

Más del intendente Héctor Gay en La Brújula 24

“El otro día hubo un enfrentamiento porque se colocó una valla atendiendo un reclamo de vecinos y por suerte no llegó a mayores. Esto hubiera sido una catástrofe, porque hay caldo de cultivo para eso”.

“Creo que lo ocurrido motiva a una reflexión, hay una necesidad de aplacar las grietas, de transmitir serenidad en momentos tan complicados. Por suerte veo una madurez y una situación distinta en la dirigencia, sobre todo de Bahía, en cuanto a minimizar las diferencias y trabajar en conjunto por aquellas cosas que se deben hacer sin odio. Pero no siempre ocurre eso a nivel nacional, creo que esta es una oportunidad para hacerlo”.

“Eso no surge desde el odio y la descalificación permanente, hay un caldo de cultivo propenso de gente que no la está pasando bien y actúa en consecuencia a raíz de un mensaje de incitación de algún dirigente, lo vemos a diario. Ojalá que hoy sea un día de tranquilidad, que no haya desbordes y se reflexione de una manera más constructiva, sin mensajes extremos que puedan derivar en situaciones”.

“Siempre puede haber algún demente que salte la seguridad y ocasione este tipo de hechos. Pero si además hay malos ejemplos, esto es más factible”.