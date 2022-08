Patada criminal: Changuito Zeballos no podrá jugar hasta el 2023

Exequiel Zeballos sufrió una lesión importante. Todos se dieron cuenta al segundo de la jugada.

El extremo de 20 años de Boca recibió una patada criminal de Milton Leyendeker, defensor de Agropecuario, en el choque de octavos de final de Copa Argentina en Salta, en el que el Xeneize ganó 1 a 0 y pasó de ronda.

El Changuito se retiró a los ocho minutos del partido llorando y fue directo a una clínica. ¿Qué tiene? “Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho”, informó el club en el parte médico.

#ParteMédico



Exequiel Zeballos: sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/xzvhDAQZtM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 11, 2022

Para lo dejarlo más claro, Zeballos padece una ruptura de la parte posterior de la tibia -a nivel del tobillo-, además de tener comprometido el ligamento interno y otro que une la tibia y el peroné por delante. De acuerdo a lo que indican desde Boca, el tiempo de recuperación para que pueda volver a las canchas sería de un plazo de entre 4 y 6 meses. Es decir, no juega más hasta el 2023. Este mismo jueves será operado.

Luego del partido, Leyendeker explicó su patada a Zeballos: “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Le pido mil disculpas porque lo sacó de la cancha y espero que no tenga nada”. Además, también contó en diálogo con TyC Sports: “Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él”.

Terrible patada de #Leyendeker al Changuito #Zeballos 😡

Exequiel fue sometido a estudios médicos en el tobillo derecho. Tiene una lesión detrás de la tibia pero quieren hacerle más estudios al llegar a Buenos Aires.

Alerta en #Boca. pic.twitter.com/OPyyMvz6ah — Locos X BOCA Lomas (@LocosxBocaLomas) August 11, 2022

Antes de confirmarse su lesión, varios jugadores de Boca, entre ellos, Darío Benedetto, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt y Pol Fernández subieron historias de Instagram para darle ánimo al Changuito. “Tranquilo Changuito, todo pasa. Vas a volver con todo”, escribió Pipa. Mientras que el defensor peruano expresó con cariño: “Volverás más fuerte que nunca mi niño lindo, te quiero mucho papi”. Por su parte, “El Chelo” puso el siguiente texto acompañado de un choque de manos y un corazón: “Daleeeee loquitooo”. Y, por último, Pol que “vas a volver muy fuerte amigo, te quiero mucho changui”.

Mientras que los hinchas de Boca mostraron y muestran su tristeza y preocupación desde anoche hasta esta propia mañana en las redes sociales.

Fuente: Diario Popular