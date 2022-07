Mar de fondo en el radicalismo

“Cuchito” se hace los rulos

Martín Salaberry estuvo de rotation en mitines radicales del Gran Buenos Aires. Se lo pudo ver reconfigurando su alineamiento interno, dejando atrás a Lousteau, y ubicándose como incondicional de Maxi Abad.

Sacó selfies con distintos dirigentes nacionales, entre ellos el señador Luis Naidenoff, que por estas horas aparece más en las revistas del corazón que en las columnas políticas. Su flamante pareja, Carolina Losada, todos la dan como “numero puesto” para ser candidata a vicepresidenta en alguna de las fórmulas del 2023.

En el pago chico, Cuchito creo su espacio “Proyecto Bahía” y cree que tendrá “altas chances” de ser el gran candidato de la UCR. En su entorno minimizan la irrupción de Lorenzo y utilizan calificativos poco edificantes para describir su performance en la política. “No mide tanto como dicen, está inflado. Es más humo de los medios que otra cosa. Una vez que llegue el momento de definir el postulante a la intendencia, el partido se va a inclinar por gente del partido”, opinan. Y señalan que “no habrá imposiciones” desde arriba esta vez.

Sobre el “Grupo Hospital”, encabezado por Elisa Quartucci, creen que “no le dará la nafta” y que a último momento se bajaran negociando un lugar legislativo.

Además de la incorporación de un exPRO, Leandro Santomassimo, raleado por la mesa chica de Alsina 65; Salaberry puso en marcha la ambulancia y está dispuesto a recoger heridos de todos lados.

Una figurita difícil que tiene en mente es Virginia Linares, que no está claro en qué lugar del arco político actual se ubica. Su familia más cercana -como tantas otras- está atravesada por la grieta: de un lado su hermano Jaime y del otro lado su esposo Carlos Fabaro, un ultra K.



Un dúo nefasto

La mamá de Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, fue otra de las tantas personas que debió soportar -además de la angustia por su propia hija- la manipulación y operación del tristemente célebre peritrucho.

Marcos Herrero, hoy preso en Mendoza por plantar prueba para culpar inocentes, siempre tuvo el mismo y oscuro modus operandi. Ahora, María Elena Delgado reveló que -tal cual hizo en el Caso Facundo- Herrero tuvo una cómplice tan nefasta como él: la “vidente” Verónica Contreras.

“Herrero hace muchos años que viene desviando causas. En el caso de Facundo Astudillo yo se lo advertí a la mamá. Le dije que tenga cuidado porque este hombre planta pruebas. Lo mismo le advertí sobre la vidente, pero ella se enojó conmigo”, señaló Delgado. Y manifestó su decepción con la Justicia por haber “dejado crecer a estos personajes”.

El tándem del peritrucho y la falsa vidente está explicitado en los capítulos IV y IX del libro Operación Facundo. A dos años de las fechorías de estos delincuentes, no sólo ninguno ha tenido sanción (tampoco los testigos mendaces), sino que siguen sirviendo al oscuro de objetivo de no dejar morir la causa. Y no dejar descansar en paz a Facundo.



Alcoholímetros y dólar

Los operativos por el Día del Amigo dejaron más que conformes a las autoridades municipales. La prueba de hacer tests de alcoholemia voluntarios en los locales gastronómicos y bares, y en las veredas, fue una experiencia interesante.

La movida fue bien recibida la gente, y es algo que se va a volver a repetir todas las veces que se pueda, especialmente en fechas en donde se sabe habrá mucha “movida nocturna”.

Pero el entusiasmo choca con la realidad económica. Falatan alcoholímetros y será difícil que lleguen en el corto plazo. Desde el área de Tránsito quieren tener un aparato por móvil: se necesitan 10 y hoy hay 7.

La empresa que había ganado la licitación para importarlos desde Alemania se dio de baja por la disparada del dólar. Habrá que esperar a que todo se calme un poco. “Nos se sabe cuándo se van a poder comprar finalmente”, explicaron



Historia clínica digital

El Gobierno provincial lanzó hace pocos días el plan Salud Digital Bonaerense, que básicamente, es un convenio con cincuenta municipios para “tener aceitado” el sistema de Historias Clínicas Digitales.

Por ahora es solo para hospitales públicos, pero vale aclarar, hay muchas localidades (incluso varias de la región) que no tienen clínicas privadas, y los ciudadanos que poseen obras sociales o prepagas, también usan el sistema público de atención.

En Bahía ya hace rato que los hospitales Municipal y Penna, y las unidades sanitarias, trabajan con un sistema digitalizado, y la idea es que crezca cada vez más.

“El Penna está en etapa de mejoramiento de software. Es fundamental la historia clínica digital, no solo para el día a día de los pacientes y los profesionales de la salud, sino para la implementación de políticas sanitarias. Por ejemplo, si una persona debe ser derivada a un hospital de otra localidad, con solo escribir en una computadora su DNI, allá ya saben qué tiene, qué estudios le hicieron, quién la trató, todo de forma automática, y pueden saber si están en condiciones de recibirla”, explicó una autoridad bonaerense.



Vecinalistas antigrieta

Intendentes y dirigentes de partidos vecinales sentaron postura frente a la crisis política y económica que vive el país y pidieron terminar con la famosa grieta, que divide a dirigentes y a muchos ciudadanos de a pie.

“Nuestra Argentina no puede continuar así. Como parte del espacio vecinalista de la provincia, vemos con tristeza que es imposible sacar adelante nuestro país cuando no hay un solo punto de construcción, sin diálogos ni consensos”, señalaron en un comunicado.

En otro párrafo señalaron que “Vivimos tiempos difíciles. Con cada día que pasa vemos, con muchísima preocupación, crecer la animosidad, la intolerancia y el odio. Pero lo que más crece es el abismo entre unos y otros, entre ellos y nosotros”.

De estas tierras firmaron el alcalde de Villarino Carlos Bevilacqua y los concejales Hugo Schamber (Coronel Rosales) y Matías Nebot (Saavedra), entre otros.



Vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno se están viviendo en Bahía con muchas actividades, tanto del sector privado como gratuitas, generadas por entes públicos como la Municipalidad y el Consorcio del Puerto. Además de las clásicas obras de teatro, circo y recorridas por museos, uno de los lugares más concurridos es el Espacio Tecno de Santa Fe y Fitz Roy.

Allí hubo unas 800 visitas de chicos en una semana, pero lo más interesante fueron las cuatro visitas especiales adicionales, que incluían a chicos que la Comuna fue a buscar con un colectivo especial para llevarlos a ese espacio. Se trata de niños y niñas que asisten a destinos merenderos y talleres. Son chicos y chicas pequeñitos, de los barrios más vulnerables.

Por otra parte, el Paseo Portuario, un suceso de los últimos años en la ciudad y en White, también estuvo estallado de gente: magia, música, shows y juegos para toda la familia; además de sus ya clásicos paseos gratuitos en bicicletas para todas las edades, el sector deportivo con aros de básquet, sumado a los espacios de gastronomía, artesanos y stands de productores y emprendedores de la región y la ciudad, representada por organizaciones como INTA, Cáritas y Ceres.



Monte tendrá cementerio

El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, firmó una carta de intención con una Sociedad Anónima para la cesión de un total de 19 hectáreas; cinco “para el equipamiento de uso comunitario destinado a la construcción de un Cementerio Parque” y otras catorce para “espacio verde” donde deberá respetarse el entorno natural y la forestación nativa.

Previo a la firma del convenio definitivo, el municipio deberá realizar los estudios de factibilidad ante los organismos provinciales correspondientes para su aprobación.

El predio señalado está ubicado al este de la ciudad y podrá accederse a través del nuevo camino interbalneario Monte Hermoso-Sauce Grande.