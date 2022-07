Leclerc tuvo la ayuda de Sainz para quedarse con la pole en Francia

Ferrari trabajó en la clasificación del sábado para que Charles Leclerc consiguiera la pole para el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en el legendario circuito de Paul Ricard y así sucedió. Su primer piloto fue el más rápido, con la gran ayuda de su compañero, el español Carlos Sainz, quien se dedicó a girar por delante y luego correrse del camino para que el monegasco aprovechara la succión aerodinámica y lograra ir tan veloz como lo hizo.

Por eso fueron los repetidos agradecimientos del poleman tras ser por séptima vez en la temporada el que saldrá adelante en la carrera de este domingo. “Sin Carlos dándome un remolque hubiera estado más difícil. El coche se siente bien. Vamos a ver cómo va mañana”, dijo quien maneja el auto número 16 y lleva disputados 90 grandes premios.

En esta duodécima fecha del campeonato, donde buscará su sexta victoria en la categoría, tendrá a su lado en la largada al neerlandés y actual líder del certamen Max Verstappen, que con el Red Bull le dio pelea hasta el final pero debió conformarse con el segundo puesto. Estuvo detrás de Leclerc en toda la clasificación y finalizó a 304/1000. “Está claro que los terceros entrenamientos libres (donde dominó por la mañana) no son la clasificación. Nos faltó algo, un poco de agarre y resultó un poco más complicado de lo que me hubiese gustado a mí. Pero creo que en general, tenemos un buen coche para la carrera”, describió el vigente campeón del mundo.

En la segunda fila estarán el mexicano Sergio “Checo” Pérez, con el otro Red Bull, y el británico Lewis Hamilton, con el Mercedes mejor ubicado. Detrás de ellos se alistarán, por el orden que consiguieron sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), el español Fernando Alonso (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Sainz fue clave para su compañero, pero largará desde la última fila: ya supo que sería penalizado con al menos diez posiciones de retraso en la grilla luego de que su escudería cambiara el viernes una pieza de su Ferrari superando el cupo autorizado por temporada. Entonces, hicieron más ajustes y eso lo llevó al fondo del grupo, junto al otro sancionado, el danés Kevin Magnussen, en cuyo Haas se reemplazaron varios elementos en la unidad de potencia. Los dos llegaron a la Q1, donde no se preocuparon por marcar tiempos.

En el segmento intermedio de la clasificación hubo suspenso hasta el final para conocer los cinco que no la superaban. Segundos antes de bajarse la bandera a cuadros, Hamilton y Alonso estaban quedando eliminados, pero aceleraron lo suficiente en la última vuelta. El otro campeón del mundo que no consiguió superar la Q2 fue el alemán Sebastian Vettel, que quedó 14º con el Aston Martin, detrás del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el francés Esteban Ocon (Alpine) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y sólo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams). Los cinco, no obstante, ganarán dos puestos gracias a los penalizados.

Almost a costly Q1 spin for Alex Albon 😮



The Williams driver looked set to be eliminated before Schumacher's deleted lap time allowed Albon to sneak through to Q2#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/TeEJQaH3jw — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

En la Q1 hubo una polémica con el alemán Mick Schumacher, al que le quitaron su mejor tiempo y eso lo dejó entre los eliminados. Desde Haas lanzaron una protesta, pero fue rechazada por las autoridades, que adujeron que en esa vuelta había excedido los límites de la pista en un sector. El piloto quedó 19º, aunque en la parrilla estará por delante del canadiense Nicholas Latifi (Williams), que hizo el peor registro, y los sancionados Sainz y Magnussen, que tuvieron su duelo peculiar para ver cuál de ellos no quedaría último.

Por delante de ellos quedaron el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el chino Guayu Zhou (Alfa Romeo), que fueron los otros tres que no superaron la primera instancia de la clasificación.

Fuente: LB24 / La Nación.