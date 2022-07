“No estamos para regalar nada”, dijo diputado que pide que extranjeros paguen en hospitales

El diputado liberal de la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con fin de que aquellos extranjeros que utilicen el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de los gastos ocasionados.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Sotelo explicó los alcances de la polémica iniciativa: “Al no haber acuerdos de reciprocidad con algunos países e incluso con lo que pasó días atrás en Bolivia que no es la primera vez que ocurre, entiendo que con casi un 50% de niños pobres, la provincia no está en condiciones de regalar nada”.

“La idea del proyecto es que la Provincia cobre la atención que reciben algunos extranjeros. No abarca a todos, porque la idea es eximir de esta medida a los que son nacionalizados argentinos. A raíz de esto habíamos hablado con personal médico y es un pedido de muchos de ellos que componen el sistema sanitario”, refirió el legislador, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, precisó respecto a lo que pudo recoger de los profesionales: “Nos manifiestan que tienen pocos recursos y ellos mismos terminan atendiendo a extranjeros que vienen en tour sanitarios y luego se van y a mi los vecinos me putean. Me gustaría que los legisladores nacionales avancen en tratados de reciprocidad”.

“A esto, la política le ha huido mucho tiempo, me tildan de fascistas y xenófobos, algo que no es real porque en la ley que presento aclaro que a nadie se le puede negar la atención. Solo propongo que se debata en el recinto de cara a la sociedad, más allá de que después la normativa salga o no”, manifestó Sotelo, en el tramo final de la nota.

Luego, lo comparó con otra de sus propuestas: “Presenté en su momento un proyecto para que la policía use las pistolas Taser, muchos diputados nos han manifestado individualmente que están a favor, pero tenían que esperar que opinaba el partido. Con esto me pasó lo mismo”.

“Lo primero que se busca es ver si el otro estado tiene tratado de reciprocidad porque cuando alguien ingresa a otro país lo que te piden es seguro médico. Lamentablemente, como es algo a lo que la política le ha escapado, no hay estadísticas oficiales, esto no soluciona el sistema de salud, pero permite dar un paso hacia la solución definitiva. Somos tres diputados, ojalá que el proyecto no lo duerman en un escritorio”, finalizó.