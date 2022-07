París, la ciudad que enamora en cada rincón

La ciudad luz o la ciudad del amor, es así como se conoce a París, la capital de Francia y una de las urbes más importantes de la historia del país galo y de toda Europa con más de dos millones de habitantes. Es de los destinos más visitados de todo el mundo gracias a su historia, actividades culturales, gastronomía y varias atracciones.

La torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame, el Moulin-Rouge, los Campos Elíseos, el cinematográfico barrio Montmartre, son algunos de los sitios que atraen para viajar a París, como lo hacen muchos en familia, con la pareja, o solos, para disfrutar de una exposición en cualquiera de sus múltiples centros rebosantes de cultura.

Antonella Manes Fratesii es argentina y vive en la capital francesa donde hace seis años se dedica a guiar y dar consejos a quienes visitan esa ciudad desde su cuenta de Instagram (@locasueltaenparis).

Foto: Notiulti

“La idea es dejar unos consejos para cuando vengan a la ciudad del amor, por ejemplo, qué lugares no te puedes perder, obviamente la Torre Eiffel, pero algunas cosas que quizás se te pasan dentro de esa lista de imprescindibles”, dijo en el programa Amo Viajar que se transmite por La Brújula 24.

En el verano (del hemisferio norte) Manes recomienda “hacer un picnic en el Sena, en supermercado te compras nada baguete, un par de quesos, un vino y te pones ahí al costadito del río con la vista a la Torre Eiffel hasta el amanecer”.

“Otro imprescindibles es visitar el barrio los artistas, Montmartre, ir subiendo por la colina y viendo, por ejemplo, el café de Amélie, la casa de Van Gogh, el taller de Picasso, la plaza de los artistas, comerte ahí un crepé es impresionante y luego terminar con un mini paseíto en la iglesia del Sagrado Corazón qué es el punto más elevado que tenemos en la Colina de Montmartre”, comentó.

Foto: Harpers

Circular por el Sena también es una excelente opción para conocer la ciudad: “Es un recorrido que normalmente hay varias empresas que lo venden, pero la que nosotros ofrecemos sale desde abajo de la torre Eiffel, dura una hora y regresa hacia el mismo lugar”.

París es una ciudad cara, pero también hay muchas maneras de adaptar la visita al presupuesto que se tenga. “Si vos no venís con tanto dinero, recomendamos al mediodía comer algo al paso, algo típico como las baguete, te compras un sándwich en panadería que sale en unos 4 euros, y con eso recorrer la ciudad sin problemas. Si no querés gastar bebidas, hay fuentes donde vos podés ir y cargar agua potable en toda la ciudad. También tenés baños públicos gratis”, explicó.

Otras opciones vienen por la vía tecnológica, como una aplicación donde se pueden ver los restaurantes que tengan descuento. Y la recomendación de Manes es aprovechar de recorrer la ciudad a pie, porque las distancias entre los atractivos no son tan grandes.

Foto: Viajar a París

“La mejor época para venir a París es septiembre o principios de octubre. Es una fecha muy linda, no suele ser tanto frío ni un calor terrible como en julio que llega hasta 45 grados. En temporada baja no tenés que hacer tanta fila, no tenés que hacer tantas colas para los museos, monumentos o las atracciones”, explicó.

La empresa de Manes ofrece servicios en toda la ciudad con traslados para el aeropuerto, para Versalles, para EuroDisney, tours por París. “Vamos a las locaciones dónde se grabó la serie Emily en París, a los jardines Luxemburgo, también hacemos el París monumental por los grandes puentes”, dijo.

“Otro que es mi favorito, y no es tan conocido, es el tour de misterios y leyendas, el tour de terror en París, el lado b de la ciudad. Es un paseo de dos horas para hablar de los asesinos en serie, de las calles llenas de terror”, detalló Manes.