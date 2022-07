Brutal femicidio en Cipolletti: “Hay cosas que aún no cierran”

La tortura que sufrió María Agustina Fernández el sábado conmocionó a la ciudad rionegrina de Cipolletti y en las últimas horas derivó en la peor noticia. Como consecuencia de brutal golpiza que sufrió a manos de ladrones que la asaltaron cuando se encontraba en la casa de un amigo y vecino, fue diagnosticada con muerte cerebral.

Tras conocer este triste desenlace, los familiares de la estudiante de Medicina de 19 años que soñaba con ser cardióloga confirmaron que donarán los órganos. En diálogo con LA BRÚJULA 24, Daniela Luján, periodista que se desempeña en Canal 10 de Río Negro, aportó lo poco que se conoce de un hecho que conmociona al país.

“La chica había venido a estudiar Medicina con toda la expectativa. Fue a la casa de su vecino a cenar, quien salió a hacer compras, en ese interín entra gente a robar y la golpean brutalmente hasta terminar muriendo horas después. Por las fracturas que presentaba, se quiso defender con sus brazos”, señaló Luján, en el programa “Bahía Hoy”.

Además, describió que “el lugar está ubicado geográficamente en un lugar con mucho movimiento, pese a no ser un sector estrictamente céntrico. Hay cosas que no cierran porque la información no se suministra, evidentemente no hay certezas de lo ocurrido”.

“La última persona que la vio no está detenida, contó que a las 19:20 salió a hacer las compras mientras ella se quedaba haciendo las ensaladas. Cuando regresó la encontró desvanecida y fue a pedir ayuda a un vecino. Le robaron dos teléfonos celulares y 1000 dólares, él trabaja en el rubro petrolero”, refirió la trabajadora de los medios, en otro tramo de su testimonio radial.

Incluso, aportó que “solo se sabe que se tomaron 23 declaraciones testimoniales y las cámaras de seguridad del complejo no andan. La que está en la vía pública no apunta hacia el ingreso. No obstante, siguen buscando a los autores del hecho, nadie escuchó gritos, algunos no estaban en ese momento en sus domicilios”.

“La persona que vive en el departamento de abajo asegura que no oyó nada, solo llamó a la Policía cuando el amigo de la víctima le pidió ayuda desesperadamente. La primera hipótesis de la Fiscalía es que estuvieron investigando a esta persona, esperaron a que salga para ingresar al departamento por el patio trasero y se encontraron con la chica, algo que quizás no esperaban”, añadió.

Por último, Luján confirmó que “la víctima ingresó al hospital con muerte cerebral y como era donante, se hizo la ablación correspondiente. Dentro del domicilio no quedó ningún elemento con el que le hayan pegado salvajemente. Como gran parte del país, en Cipolletti hay mucha violencia juvenil, incluso en las escuelas con chicos de 13 años que ingresan al aula armados. Lamentablemente es algo que cubrimos todas las semanas”.