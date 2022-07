TC: el puntaltense Di Meglio dejó la puerta abierta a la incorporación de un Toyota a su estructura

Analítico y al hueso. Consecuente con el estilo de siempre, el puntaltense Rodolfo Di Meglio habló de la actualidad de su equipo en el Turismo Carretera con los Dodge de Diego Ciantini y Juan Martín Trucco, y en el TC Pista con el de Lautaro de la Iglesia. Además, reconoció que analiza incorporar a un Toyota Camry para el 2023. “Vemos muy bien a la marca”, aseguró.

“En este momento puedo decir que estamos bien, pero estamos mal. ¿Qué quiero decir? Que estamos bien a la hora de correr, pero no estamos finos a la hora de clasificar, algo nos está pasando. De hecho tenemos pruebas programadas con los 3 autos porque ese plus que necesitamos a la hora de clasificar hoy no lo tenemos”, dijo en diálogo con ACTC Media TV.

A su vez, analizó la situación de cada piloto en particular. Sobre Ciantini dijo que “creo que tenemos material y posibilidad de clasificar a la Copa de Oro”. El Bochita marcha 16º en el campeonato a 12,5 unidades de Matías Rossi (Toyota Camry), quien hasta el momento cierra del “grupo de los 12” de clasificación al minitorneo.

Sobre Trucco –que lleva casi 1 año en el team– explicó que “en su caso hemos parado por distintos motivos que no tienen que ver con el funcionamiento del auto, pero hoy está un poco relegado. Así que queremos terminar el año de una manera decorosa”. Trucco marcha 27º en el certamen a 70,5 puntos de Rossi cuando quedan 3 fechas para el cierre y 141 puntos en juego.

En cuanto a de la Iglesia, el experimentado chasista se mostró conforme con el rendimiento que mostró hasta el momento en la “telonera”. “Está 6º en el campeonato y con muy buenas posibilidades de clasificar al play off”, aseguró.

¿Se viene un Toyota?

Di Meglio reconoció que “estuvimos hablando con de La Iglesia y con Juan Martín de la posibilidad de armar un Toyota. No así con Diego porque él tiene su corazoncito con Chevrolet y están trabajando para correr el año que viene con la marca”.

El especialista agregó que “obviamente que es un tema a tratar porque vemos muy bien a la marca. Creo que va a ser un protagonista de lujo en el playoff, así que es un tema a considerar”.

