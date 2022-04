Por qué se demora el programa de El Polaco

Es miércoles. Está fresco en la ciudad. Pero ella no podía faltar, por supuesto. Llega una nueva entrega de la periodista que más sabe del mundo del espectáculo en la Argentina.

“No puedo creer que me critiquen por decir ‘hijastras’”

Es la ganadora de “MasterChef Celebrity 3”. Toda polémica queda en el pasado, pero Mica Viciconte no se dio cuenta del impacto que causaron sus palabras cuando llamó “hijastras” a las hijas de Fabian Cubero. Comentamos en “Gossip” que, seguramente, fueron los nervios y en una entrevista con la Once Diez, Mica ratificó nuestra idea.

“No puedo creer que me critiquen por decir hijastras, yo estaba con la final, nerviosa. Fue ciento por ciento importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también (en su casa). Que me digan ‘queremos ir’ fue súper importante, yo pensé que no se iban a animar, a la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron”, contó Mica hablando con Moskita Muertaa y NIlda Sarli.

La campeona, señaló enseguida que “me llevo un recuerdo súper lindo, mi embarazo me lo imaginaba de otra manera y me encontré con un embarazo que me encantó y me llevo este recuerdo. Y le voy a decir “che Luca mamá estaba ahí, con nervios, corriendo”, dijo. Y agregó: “Luca estuvo re intenso, el médico me dijo si te patea dos veces por días está bien y en un momento lo llamo y le digo ” me patea todo el día”.

Para finalizar, Mica aseguró que con su vieja enemiga del programa “Combate”, ahora recompusieron la relación. “Con Flor (Vigna) somos íntimas ahora, la gente madura, pero en un momento nos matábamos”.

Carmen Barbieri afirma que Nicole Neumann está embarazada

Mientras Nicole Neumann subió un video donde declara su amor por Manu Urcera, Carmen Barbieri, su compañera de “Los 8 escalones del Millón” afirma que “le veo cara de embarazada” a la top model. No hay dudas de que a Nicole le encantaría tener un hijo con su pareja y Pampito sumó que la producción del programa informó que tiene varios días descompuesta, lo que sumó sospechas.

Nicole está programando un viaje a Europa con Urcera, justo en la fecha en que está por nacer el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, Luca.

El Polaco demorado

Apareció en las promociones de la programación de abril de América TV con su ciclo propio, pero El Polaco se hará desear en la pantalla de ese canal. El artista estuvo haciendo giras y presentándose en muchos shows, no tuvo tiempo de grabar y la idea de la productora Jotax es tener al menos dos o tres programas en parrilla antes de que salga al aire.

Por eso ahora calculan que recién hacia mediados de mayo se podrá ver una vez por semana el show semanal que animará El Polaco, recibiendo figuras del mundo de la música, y haciendo con ellos el famoso “carpool karaoke” del que ya se había visto un avance en las promos.

Mientras su ex, madre de su hija Alma, Valeria Aquino, ataca en “Intrusos”, El Polaco muestra en sus redes su felicidad junto a su mujer, Barby Silenzi, y anuncia nuevo disco para el mismo mayo 2022, cuando llegará a la tele abierta con programa propio.

Con info de Laubfal.com