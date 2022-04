“Los de Olimpo vinieron acá porque somos familia, a Villa Mitre no van porque saben lo que les pasa”

Carlos Pablo, presidente de Liniers, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Vive cada día” que se emite por La Brújula 24, respecto de los incidentes registrados anoche en la cancha del “chivo”.

“Los visitantes no podían ir, pero cometimos el error de permitir que el neutral pueda sacar la entrada. Y el neutral terminó siendo de Olimpo. Es una zona complicada, muy gris. Al hincha del fútbol, al que le gusta, va igual a un partido que sea interesante o que tenga convocatoria. A esa gente hay que hacerla partícipe del espectáculo”, consideró el dirigente.

Y agregó: “Ahora bien, ¿cómo hacés para diferenciar quién es hincha del fútbol, o de Tiro, o de Olimpo?. De todos modos, igual asumimos responsabilidades de lo ocurrido, la culpa es nuestra, a pesar de que yo durante una semana pedí a gritos para que me ayuden a que no se genere esta situación. Lo tendremos que corregir, buscaremos algún mecanismo para que no pase de vuelta ni con Sansinena ni Villa Mitre”.

Respecto del dispositivo montado en el Alejandro Pérez, explicó que “los visitantes no van más a la tribuna de Trelew, van al codo de 12 de Octubre. El mismo domingo a la mañana la policía nos pidió soldar un portón y que no permitamos pasar de la tribuna de Alem a la de Trelew, amén de las entradas adulteradas que había. Era mucha gente en la cancha y la cantidad de boletos que cortamos nosotros era por la mitad, hubo de todo un poco, un combo. Era el día del club, por eso todo el mundo pagaba”.

También reflexionó: “Es increíble que en el año 2022 no se pueda jugar con las dos parcialidades, no somos Europa, somos Argentina. Acá cuando hay algo complicado lo primero que hacemos es prohibir. Nosotros nos equivocamos y tenemos que asumir las culpas. Ayer no pasó a mayores gracias a Dios. No es que somos unos improvisados, el problema lo veíamos venir desde hace tiempo y terminamos haciendo modificaciones antes del partido para evitar males mayores”.

“Somos un club que trata de hacer las cosas bien, en este caso salió algo mal, no todo. Eso no tiene que empañar a Liniers como institución, fue un partido histórico que lo ganaron los primos, pero adentro de la cancha fue todo normal”.

“Me llena de satisfacción saber que estamos en una categoría profesional en muy poco tiempo. Es fácil caerle al dirigente, pero mis compañeros y yo preparamos un club para afrontar un torneo profesional en 25 días. Estos errores pasan un poco también por la inexperiencia. Lo vamos a resolver para que no se repita”.

“Los hinchas nuestros que me hicieron saber del disgusto porque nosotros fuimos los culpables de que los visitantes cantaran en nuestra cancha. A los chicos de la hinchada hay que pedirles disculpas, no era la intención. Lo que lamento es que no tengamos una sociedad civilizada en la que podamos convivir todos en paz y disfrutar de un espectáculo. Acá no lo podemos concebir, es una cosa de locos”.

“No creo que lleguemos al extremo de la suspensión del estadio, puede ser una multa. Han pasado cosas gravísimas en otros lugares, incluso acá en Bahía y no se llegó a eso. Porque estos muchachitos de Olimpo vinieron a la cancha nuestra, pero a la de Villa Mitre no van. Ya saben lo que les pasó, que agradezcan que Liniers es una familia porque podría haber sido un desastre”.