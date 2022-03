La UNS vuelve a recibir estudiantes del exterior: la experiencia de un italiano y una mexicana

Desde hace varios años, la Universidad Nacional del Sur incrementa su participación en programas de intercambio estudiantil. Gracias a ellos, alumnos de numerosos países han llegado cada cuatrimestre, y a la vez un número similar parte hacia universidades americanas o europeas.

Todos los intercambios se hacen en el marco de convenios suscriptos con otras universidades o programas ministeriales. No obstante, las sucesivas restricciones a la circulación de personas que causó la pandemia de Covid-19 impidieron darle continuidad al plan, algo que se está volviendo a normalizar en este 2022.

“Estamos comenzando a recibir a los chicos que llegan del exterior, algo que se había paralizado por la pandemia. Esta práctica es una política recurrente, desde hace unos 20 años, para focalizar ese intercambio con todo el mundo”, sostuvo el rector de la UNS, Daniel Vega, en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24, acompañado de dos estudiantes que llegaron del extranjero.

Federico llega desde Italia con una valija cargada de ilusiones y lo expresó en el programa “Vive Cada Día”: “Es mi primera experiencia fuera de Europa, por eso me resulta todo extraño. Argentina es un país muy hermoso, me sorprendió. Comenzar un nuevo año aquí es indescriptible. Previamente había hecho un intercambio en España. Un amigo estuvo en Buenos Aires y me contó de la gente y las costumbres, eso me llevó a animarme porque aquí todo es más tranquilo”.

Jackie, en tanto, se establece en Bahía Blanca proveniente de México: “El recibimiento fue genial, me fascinan muchísimas cosas de este lugar. Nunca había salido de mi país y cuando entré a la Universidad sabía que quería emigrar. Iba a tener la oportunidad en 2020, pero comenzó la pandemia. La otra opción era Colombia, pero me visualizaba en Argentina. Buscaba fotos y videos en Internet y quería estar acá. Comprobé que el ritmo es más calmado que en tierras aztecas”.

Vega, además, explicó sus sensaciones tras dejar atrás tiempos difíciles: “Siento orgullo de lo que se vive en la UNS, porque logramos darle continuidad de los estudios de miles de estudiantes, al mismo ritmo que antes de la pandemia. Mantuvimos el nivel y logramos que muchos alumnos puedan recibirse. Pero además tuvimos una casa de altos estudios que se puso al servicio de la comunidad desde la hora cero”.