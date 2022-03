“Fue una desgracia con suerte, la bengala iba directo al pecho”

Menos de 48 horas después del incidente que no olvidará nunca más, el joven Marcos De Agostino puede respirar aliviado, más allá del dolor que le ocasionó el impacto de una bengala en el brazo derecho, en la previa del partido entre Tiro Federal y Libertad por la Primera División del Fútbol Femenino de la Liga del Sur.

De Agostino, de apenas 21 años, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y detalló lo sucedido: “En el horario donde más me duele el brazo es por la mañana, porque es el momento en el que me tengo que someter a los controles diarios. Por fortuna no llegó a tocar ningún músculo y, al ser un elemento con pólvora podría infectarse la zona, algo que se está controlando. Tuvieron que sacarme parte de la piel quemada y recién allí coser”.

“Llevo menos de un año como árbitro, venía de dirigir un partido de juveniles en Bella Vista y había sido citado a Tiro Federal para uno de Femenino. No se vivía ningún clima especial en la previa, nada hacía presagiar lo que ocurrió. Estábamos con la terna completa en el círculo central y cuando salieron las chicas del equipo local junto a niños, en el momento en que se sacaban la foto, visualizo la bengala que golpea en el alambrado perimetral, sobre la parte superior”, sostuvo el juez de línea, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado respecto a si percibió cierta animosidad en el hecho, admitió: “No me apuntaron a mi, se desvió y fue directamente donde estaba yo, fue por eso que traté de esquivarla como pude, impactando en mi brazo y luego en las costillas. Fue una desgracia con suerte porque iba a la altura del pecho. Traía una potencia impactante y el ruido también impresionó. Vi el video varias veces porque en el momento uno no cae y se me pone la piel de gallina”.

“No llegué a desmayarme, estaban los médicos de ambos planteles que me asistieron de manera inmediata. Mi hermana estaba en la tribuna, pobrecita, le preguntaban el nombre y no sabía cómo se llamaba. No había más de 70 personas en las tribunas. Primero escuché el sonido y después vi la bengala”, resaltó, en otro segmento de su testimonio radial.

Paralelamente, enfatizó que “el Fútbol Femenino no tiene antecedentes de este tipo de hechos violentos. Lo que más me dolió en un principio fue el impacto, que al principio lo sentí como un golpe de puño, me recorría tanta adrenalina en mi cuerpo que no tomaba noción de lo que estaba ocurriendo. En ambulancia fui al Penna, donde fui atendido de forma inmediata. Allí me sacaron un pliegue del brazo que estaba colgando y me cosieron”.

“Hago trabajo de cadetería y tengo el brazo inmovilizado por espacio de las próximas tres semanas, afortunadamente no me pusieron yeso. Del club se comunicaron y se pusieron a disposición. Quiero pensar que no fue algo adrede, que fue un accidente, así lo interpreto”, enfatizó De Agostino.

Por último, afirmó que “en la cancha nunca me había pasado nada más grave que algún insulto. Estoy esperando la recuperación para volver a dirigir, desde abril del año pasado que pisé un estadio como juez de línea y ese gusto no me la tiene que sacar nadie”.

A su turno, el Presidente de Asociación Bahiense de Árbitros, Gustavo Altuna dejó sus impresiones, luego de reconocer que “Marcos estaba amargado porque no podía ir a dirigir al otro día” como consecuencia de las lesiones.

“Es raro que pase en el Fútbol Femenino, donde trabajan muy bien. Son cosas que deben servir de experiencia, tendremos reuniones para ver cómo continuamos. Se trabaja sin seguridad privada, los incidentes se dan aislados, y lo que ocurrió el sábado fueron dos o tres personas que no toman conciencia de lo que podían generar”, cerró Altuna.