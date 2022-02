Héctor Gay anticipó “un año muy difícil” para la obra pública

Héctor Gay reapareció públicamente luego de sus vacaciones. Esta mañana se acercó al playón de la Universidad Nacional Del Sur, donde se concentró la colecta de donaciones que serán llevadas el viernes a la provincia de Corrientes, gravemente afectada por una serie de incendios forestales, gracias a una iniciativa impulsada por Juan Petrosino.

Además de brindar una conferencia de prensa, el jefe comunal dialogó en exclusiva con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y abordó diversos temas. Primero, en relación a la movida solidaria, contó que “la experiencia de muchos años me dice que a veces los mejores aportes son de las personas que menos tienen o que están con lo justo, porque son las que más comprenden lo que significa una situación como ésta”.

“Quiero agradecer a todos, la idea era hacer algo rápido y surgió a partir de un llamado que me hico Juan –Petrosino-. Con Pablo Romera ubicamos este lugar para poder hacer una colecta rápida. Nos pusimos en contacto con la Universidad y la idea es hacerla hoy y mañana para que el viernes se pueda llevar a los lugares más complejos de Corrientes. Juan tiene conocimiento de cuáles son, por eso queremos hacer nuestra contribución y poner nuestro granito de arena para toda esa gente que tan mal la está pasando”, contó.

Por otra parte, respecto de los días que estuvo alejado de la gestión, indicó que “estuve un par de semanas en Alemania, donde vive una de mis hijas, y la verdad que está todo cerrado, no había muchas posibilidades de hacer Turismo. Estuvimos compartiendo en familia y recibiendo a un nuevo integrante. Hace dos semanas nació un nieto y pudimos estar compartiendo”.

“La situación de mi madre fue inesperada más allá de su edad porque había estado con ella la semana anterior y 8 días después de eso nació mi nieto, la vida es así”, reflexionó.

Terreno político. “En la Argentina parece que todos los días son de esa manera, tienen sabor a campaña. Hemos llegado a un momento difícil en ese sentido, en estos días que tuve contacto con bastante gente en Alemania veía como el tema político allá nunca es tema de conversación de nadie y acá parece que todos los años son de rosca. Hace 4 meses que terminaron las elecciones y no hay un solo día que no se hable del 2023, me parece un despropósito. No digo que no haya que hacer movimientos, pero este es un año para gestionar, para tratar de resolver los problemas de la gente”.

“Después nos podemos sentar en un café para ver el rol del periodismo en todo eso. Algún locutor local me ha manifestado que no se puede hacer campaña todos los años y después lo escuché haciendo análisis sobre quién podría ser mi sucesor. Y esto va tanto para el oficialismo como para la oposición. La gente se cansa de todo esto y está bien”.

Lo urgente en Bahía. “Hay varias cuestiones, pero estoy satisfecho porque hacia tres años que no me tomaba licencia y no estaba acostumbrado a irme tres semanas. Fue bastante tranquilo, sin mucho movimiento. La semana que viene es el discurso anual en el HCD y estamos trabajando en eso, si bien ya hay cosas que se pusieron en marcha”.

Avenida Dasso. “Acá hay un problema serio que se está generalizando y que nos va a generar un año complicado. Todos los presupuestos quedan absolutamente lejanos y eso nos genera dificultad. A los 4 meses las empresas nos dicen que no les alcanza para comprar cemento, es muy difícil. Tenemos, aunque parezca mentira, obras en las que las empresas terminan perdiendo plata. Hay muchas licitaciones de trabajos en los que no se presenta nadie. Hay escuelas que estamos haciendo a oferta única, en eso entra también una obra como la de Dasso, en la que los presupuestos quedaron muy cortos”.

“De todos modos se va a terminar y los problemas se van a corregir. Hay vecinos que dicen que la obra no les gustó, pero esa es la que ganó. Lo que hay que decir es que el acceso a White, ya como está, cambió radicalmente”.

Inflación. “Un año difícil, las empresas no quieren presentarse en licitaciones porque se quedan cortas. Están hablando hoy de una inflación que puede llegar al 60%. La semana que viene empieza una importante obra de cloacas en Altos de Palihue, pero tiene entre 10 y 12 meses de trabajo en adelante. Nadie sabe lo que pueda llegar a pasar con eso. En el sector público, cuando se licitó y adjudicó, es difícil poder dar marcha atrás”.

“Somos uno de los tres países con más inflación en el mundo. Aquellos sectores menos favorecidos, que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos, están aún mucho peor, hay aumentos desmedidos. Es una realidad que estamos teniendo y eso afecta a las personas en lo individual, pero también en lo que tiene que ver con la planificación de obras públicas, hay todo un proceso que hace que el Estado, en el mejor de los casos, pague a 40 días”.