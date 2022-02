El video de los años 90 que reivindica a Silvia Süller como “pionera feminista”

Dicen que nadie resiste un archivo, pero quizás Silvia Süller sea la primera en romper con ese mito. Un video retro que se viralizó en las últimas horas provocó una verdadera estampida de opiniones que la reivindicaron como “la primera feminista de la farándula”. En cambio, sorprende la fuerte respuesta de la actriz Esther Goris, muy lejos de los discursos y las banderas que hoy enarbolan la mayoría de las mujeres.

La escena, que irrumpió en Twitter y rápidamente se convirtió en tendencia nacional, corresponde al programa Memoria, que en la década del 90 se emitía por canal 9, y ofrece uno de los tantos debates que se le ocurrían a la mente creativa de , el conductor de aquel ciclo que mezclaba lo periodístico con lo bizarro. Con él como moderador, un grupo de mujeres debatía sobre el rol que estaban adquiriendo en la sociedad.

En el centro de la escena se puede observar a la que, por entonces, había transitado un escandaloso divorcio de -por aquellas épocas una figura de primerísimo nivel profesional y mediático- y era “señalada” por vivir su vida con absoluta libertad. De pelo corto y expresión vivaz, la rubia expuso hace más de 15 años un pensamiento que va de la mano con la corriente que hoy es ampliamente mayoritaria no sólo en el universo femenino, sino en casi toda la sociedad.

“La mujer fue siempre usada, yo yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo”, manifestó Süller como si en vez de estar en los 90 hablara en febrero de 2022. Casi todas las demás le saltaron a la yugular, y provocaron tal alboroto con su reacción que debió intervenir Gelblung para ordenar un poco a las que querían hablar.

La que tomó la voz cantante del otro grupo fue Esther Goris, quien de la nada ofreció una diatriba que hoy sería considerada inaceptable por “machirula y patriarcal”. “Fíjense cómo le responden a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios, han ido a la guerra para defendernos… Y así les respondemos ahora, sintiéndos ultrajadas, ofendidas”. Como si fuera una visionaria, Süller les respondió “las quiero ver a todas ustedes dentro de 15 años”. Tenía razón.

En medio de un ataque generalizado, Süller expresó luego que “te pasan cosas en la vida. La vida te da experiencias, y ahora nunca mñas me va a pasar lo que me pasó. Yo defiendo a las mujeres y no me gustaría que a ninguna de ustedes me pase lo que me pasó a mi. Por lo general, el hombre te usa y te deja tirada en la calle llena de hijos”.

“No les importa nada al momento de irse. Estoy cansada de ir a los boliches de noche y veo cómo la policía se lleva a las chicas a los golpes y a los empujones. ¿Con qué derecho? Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos y dónde vamos”, siguió.

Fuente: Paparazzi